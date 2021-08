Hausbesetzung bei Cheddite in Liestal – Aktivistinnen fordern ein Kultur­zentrum in alter Sprengstoff­fabrik Ein «antikapitalistisches Kollektiv» will eine geplante Grossüberbauung verhindern und wirft der Stadt Liestal vor, Menschen zu verdrängen. Die Polizei greift noch am selben Abend durch. Jan Amsler

Polizisten warten im Schatten, während eine Hausbesetzerin vom Dach aus Annäherungsversuche unternimmt. Foto: Jan Amsler

Es ist ein Bild, wie man es sonst aus Städten wie Basel, Bern oder Zürich kennt. Fahnen mit Parolen hängen an Fenstern und Fassade, und spätestens beim Anblick des N-förmigen Blitzes, der von einem Kreis umgeben ist, wird klar: Dieses an sich leer stehende Haus ist von Aktivisten besetzt.

Doch dieser Fall spielt sich nicht in einer Schweizer Grossstadt ab, sondern in Liestal auf dem Areal der früheren Sprengstofffabrik Cheddite. Die Besetzung des alten Verwaltungsgebäudes an der Heidenlochstrasse ist in mehrerer Hinsicht speziell: Im Baselbiet ist dieses Phänomen selten, und gerade hier, weit ausserhalb des Stadtkerns an der Grenze zu Lausen, überrascht das Engagement des «antikapitalistischen Kollektivs aus der Region Basel». Wie sich später herausstellt, handelt es sich bei den Besetzerinnen um fünf Frauen.

