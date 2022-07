Klimademonstration im Kleinbasel – Aktivistinnen entrollen an Johanniterbrücke ein Transparent Mehrere Dutzend Personen demonstrierten am späten Samstag Nachmittag für eine bessere Welt. Die Polizei überwachte die Kundgebung mit einem Grossaufgebot. Der Öffentliche Verkehr war beeinträchtigt. Martin Regenass

Sonnenbadende am Kleinbasler Rheinufer schauen sich die Aktion an der Johanniterbrücke an. Foto: Martin Regenass

«Sauberes Gas? Eine dreckige Lüge!» In Anspielung an die neue Taxonomie der EU, dass Gas sowie die Atomkraft zu sauberen Energieträgern gezählt werden sollen, entrollten vier Aktivistinnen am Samstag kurz nach 18 Uhr an der Johanniterbrücke nahe dem Kleinbasler Brückenkopf ein Transparent. Danach seilten sich die Frauen ins Wasser ab und schwammen an Land, wo sie Demonstranten unter Gratulationen in Empfang nahmen. Die Polizei rollte derweil auf der Brücke das Transparent ein.