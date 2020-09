Aktivisten räumen vorerst den grössten Teil des Camps

Der Markt auf dem Bundesplatz wird am Dienstag stattfinden. «Die Verhandlungen mit den Klimaaktivisten haben ergeben, dass diese den Bundesplatz, bis auf 2 Zelte, für den Markt räumen werden», heisst es in einer Mitteilung, welche die städtischen Behörden am Montagnachmittag an die Markthändler verschickt hat.

Bis am frühen Dienstagmorgen haben die Aktivisten nun Zeit, dem Markt Platz zu machen. Ab 4 Uhr werden am Dienstagmorgen Mitarbeitende der Orts- und Gewerbepolizei vor Ort sein und den Aufbau unterstützen.

Offen bleibt, ob die Aktivisten den Platz wieder ganz für sich in Anspruch nehmen werden, sobald die Marktleute am Dienstagnachmittag abgezogen sind.