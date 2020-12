Flüchtlinge auf Lesbos – Aktivisten fordern mehr Engagement von Bundesrätin Keller-Sutter Im September brannte das Lager Moria nieder, die Schweiz eilte zu Hilfe. Doch inzwischen sind die Zustände schlimmer als je zuvor. Cyrill Pinto

Flüchtlinge aus dem Lager Kara Tepe stehen vor ihrem Zelt, das sie mit Sandsäcken vor einlaufendem Wasser schützen. Über 7400 Menschen leben in dem Lager auf Lesbos unter prekären Bedingungen. Foto: Anthi Pazianou (AFP)

Vier Tonnen Hilfsgüter sandte die Schweiz im September auf die griechische Insel. Nach dem verheerenden Brand des Flüchtlingslagers waren Hunderte Familien mit ihren Kindern obdachlos. Doch heute, drei Monate später, ist die Situation im neu errichteten Lager schlimmer als je zuvor.

Letzte Woche stand das Camp unter Wasser. Die Krätze grassiert. Ratten beissen die Bewohner. Ausserdem ist das Lager kein sicherer Ort: Kürzlich wurde ein dreijähriges Mädchen in dem Lager vergewaltigt, wie die griechischen Behörden später bestätigten.

Diese Woche wandten sich deshalb Menschenrechtsaktivisten in einem persönlichen Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Darin fordern sie von der Vorsteherin des für die Migrationspolitik zuständigen Justiz- und Polizeidepartements mehr Engagement für die betroffenen Flüchtlinge – insbesondere auch für die Kinder. Die Schweiz mit ihrer humanitären Tradition stehe in der Verantwortung, eine Vorreiterrolle bei der Bewältigung des Elends in diesen Lagern zu übernehmen, heisst es darin. Die Unterzeichner fordern neben der Aufnahme von Menschen zusätzliche Hilfsmassnahmen.