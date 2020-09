Für eine attraktive Stadt – Aktionen im Zentrum statt Gratis-Parkplätze An den Parkgebühren wird nicht geschraubt: Der Basler Grosse Rat stimmt einem Stadtbelebungsfonds über 600’000 Franken pro Jahr zu. Alessandra Paone

Obwohl Basel eine Stadt mit sehr gutem kulturellem Angebot, starker Wirtschaft und steigender Bevölkerungszahl ist, nehmen die Frequenzen und Umsätze in Gastronomie und Detailhandel in der Basler Innenstadt ab. Foto: Nicole Pont

Mit der Gesetzes-Initiative «Stadtbelebung durch vernünftige Parkgebühren» wollten Basler Restaurantbetreiber und Detailhändler mehr Leute in die Stadt locken. Die Branche leidet nicht erst seit Corona unter schwindenden Einnahmen. Konkret forderten die Initianten, dass auf der Allmend an Werktagen und durchgehend an Sonntagen zwischen 20 und 8 Uhr gratis parkiert werden darf. Sie verlangten zudem günstigere Tarife in den übrigen Zeiten sowie in den staatlichen Parkhäusern. Die Idee passte aber weder der Regierung noch der parlamentarischen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek). Letztere brachte als Gegenvorschlag zur Parkplatz-Initiative einen Fonds für die Stadtbelebung ein. Der Basler Grosse Rat hat diesem am Mittwoch ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen zugestimmt.

«Wir haben uns überlegt, wie den Gastrobetrieben und Ladenbetreibern helfen können. Denn gerade in diesen Zeiten wäre ein positives Signal wichtig», sagt Uvek-Präsident Raphael Fuhrer. Das Problem liege im gesellschaftlichen Wandel. Die Regale seien voll mit Fertig-Betty-Bossy-Menus und man lasse sich das Essen per Fingerklick durch Uber Eats nach Hause liefern. Günstigere oder zusätzlichen Parkplätzen seien deshalb die falsche Massnahme, um mehr Leute ins Zentrum zu locken. Vielmehr müsse man das Umfeld attraktiv gestalten.

Wirtschaftlich, ökologisch und sozial

Der Fonds zur Stadtbelebung soll für die Jahre 2021 bis 2030 mit einem Vermögen von sechs Millionen Franken ausgestattet werden. Das Geld entspricht einem Anteil von vier Prozent aus den Einnahmen aus den staatlichen Parkhäusern. Damit sollen Projekte und Aktionen, die die Innenstadt als attraktiven Ausgeh-, Shopping- und Tourismusstandort stärken. Im Sinne der Nachhaltigkeit sollen alle aus dem Fonds finanzierten Projekte wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte einbeziehen. Die direkte Unterstützung von Einzelbetrieben ist ausgeschlossen. Der Regierungsrat wählt einen Fondsrat. Dieser setzt sich aus neun Mitgliedern zusammen – mehrheitlich Fachleute aus Gewerbe, Handel und Tourismus. Der Fondsrat entscheidet abschliessend, wie die Mittel verwendet werden.

Als mögliche Massnahmen zur Stadtbelebung stellt sich die Uvek zum Beispiel einen Velo-Lieferdienst an Betriebe und Haushalte vor, mit Personen, die Mühe haben, eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt zu finden. Weitere Ideen wären Kunstinstallationen, regionale Märkte für Geschäfte ohne anderweitige Innenstadt-Präsenz oder vergünstigte Kaffeepreise für Personen mit einem ÖV-Ticket.

Der Gegenvorschlag ist im Austausch mit den Initianten aus Gastro- und Detailhandelskreisen entstanden. Sie hätten sich bereit erklärt, sagt Fuhrer, bei der Annahme des Gegenvorschlags ihre Initiative zurückzuziehen.