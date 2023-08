Aktion zum Nationalfeiertag – Basler Ukrainer planen Kette des Friedens auf der Wettsteinbrücke Die Geflüchteten begehen ihren Unabhängigkeitstag am Rheinknie. Die Geschichte des eigenen Landes reflektierten sie seit dem Start des Krieges anders, sagt ein Experte. Isabelle Thommen

Die Ukrainer demonstrieren im Angesicht des Krieges Einigkeit. Hier vor einem Jahr mit einer riesigen Flagge auf einer Brücke in Kiew. Foto: Sergey Dolzhenko (EPA, Keystone)

Am Donnerstag feiert die Ukraine die Deklaration ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion am 24. August 1991. Auch in Basel wird der Unabhängigkeitstag begangen. «Wir bilden am 24. August um 17 Uhr eine lebende Kette auf der Wettsteinbrücke», sagt Margarita Antoni vom Ukrainischen Verein Basel. «Es ist eine Kette des Friedens, die am ukrainischen Unabhängigkeitstag ein Zeichen setzen soll.» Auch in anderen Schweizer und europäischen Städten sei eine solche Aktion geplant, sagt Antoni. «Alle, die sich solidarisieren möchten, sind sehr herzlich willkommen.»

Danach gehen die Teilnehmenden zum Rathaus, wo auch am Donnerstag wieder die ukrainische Flagge hängen wird. Es sei aber kein Zug durch die Innenstadt geplant. Die stille Standkundgebung wurde von der Polizei bewilligt. «Regierungspräsident Beat Jans wird auch Teil der Kette sein», ergänzt Antoni.

«Wir wollen eine politische Botschaft senden», sagt Antoni zur Aktion am Donnerstagabend. «Wir wollen der ukrainischen Unabhängigkeit und der Tatsache, dass Russland der Ukraine diese Unabhängigkeit nehmen will, ein Gesicht geben.» Die Ukrainer würden untereinander ein Momentum benötigen. «Aufgrund der Tatsache, dass die Unabhängigkeit immer mal wieder hinterfragt wird, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen.»

Unabhängigkeitstag gewinnt an Bedeutung

In dieser Hinsicht könne man Ähnlichkeiten zur Schweizer Mentalität feststellen. «Die Ukrainer wollen nichts anderes haben, als dass man sie in Ruhe lässt und sie wie die Schweizer in Frieden leben können. Die Schweiz hatte jetzt 400 Jahre Zeit, im eigenen Haus zu wischen. Die Ukrainer hatten diese Ruhe nie.»

Die Bedeutung des ukrainischen Unabhängigkeitstages hat in den letzten Jahren, insbesondere nach der russischen Annexion der Krim 2014, an Bedeutung gewonnen», sagt Frithjof Benjamin Schenk, Professor für Osteuropäische Geschichte an der Universität Basel.

Programm ukrainische Tage /Програма 23.8. – 18–19 offener Rundtisch an der Universität Basel, Hörsaal 120, Kollegienhaus Universität Basel, Petersplatz 1. Auf Deutsch. – Mosaik der Symbole: Geschichte der Ukraine im Überblick. Vorträge und Moderation: Frithjof Benjamin Schenk, Bogdan Kolesnyk.

24.8. – 17–18 Standkundgebung auf der Wettsteinbrücke. Zum Abschluss Gruppenfoto am Marktplatz.

Konzert klassischer Musik in der Musikakademie. Grosser Saal der Musik-Akademie Basel, Leonhardstrasse 6. Organisatoren: Lyudmila Poleva, Andriy Dragan.



Mehr Informationen unter ukrainerinbasel.ch. 23.8. – 18–19 ідкритий круглий стіл в Базельсткому університеті: Hörsaal 120, Kollegienhaus Universität Basel, Petersplatz 1, 🇩🇪Німецькою мовою. Mosaik der Symbole: Geschichte der Ukraine im Überblick. Vorträge und Moderation: Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk, Dr. Bogdan Kolesnyk.

24.8. – 17–18 Живий ланцюг на Wettsteinbrücke. По закінченню групове фото на Marktplatz.

26.8. – 10–18 Майстеркласи, рукоділля, співи, танці, ігри в Unternehmen Mitte, Gerbergasse 30 Реєстрація у координатора Татьяна Четверик обов’язкова chetveryktetiana@gmail.com. Програма:9.30–10 зустріч гостей10–10.45 дошкільнята водять хороводи та слухають казки 11–12 ігри, забави для дітей та дорослих12.15–13 спільна трапеза13.30–14.15 казка для школярів та дорослих, рукоділля 14.30–16 майстерки – виготовлення мотанок, сувенірів16–17 народні танці у супроводі живої музики17–17.45 співоче коло17.45–18 проводжання гостей.

26.8. 19–20 Вечір української літератури «Поезія незламних», Allgemeine Lesegesellschaft, Münsterplatz 8.

27.8. 12–13 Концерт у парку,Schützenmattpark, ВЕЛИКА ГАЛЯВИНА, Виступ танцювального колективу «Мрія», керівник Lesya Sutter-Voznyuk, Виступ хору «Базельські пісноспіви», диригент і керівник Ярослав Куцан, художня керівниця Katerina Solonko/ Катерина Солонко, Виступ вихованців Gutzi Atelier в Therwil, керівник Катерина Жученко, Тетяна Михайлинюк.

27.8. 17–18 Концерт класичної музики у Музичній академії, Grosser Saal der Musik-Akademie Basel, Leonhardsstrasse 6. Організатори: Людмила Польова, Andriy Dragan Організатори заходу – Базельський Осередок Українців.

Bis letztes Jahr haben die Ukrainer den Unabhängigkeitstag auf dem Chreschtschatyk, dem zentralen Boulevard in Kiew, mit vielen Flaggen gefeiert. «Letztes Jahr fanden im Zentrum der Hauptstadt keine offiziellen Feierlichkeiten statt, das wäre zu gefährlich gewesen. Präsident Wolodimir Selenski wandte sich aber von hier mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung. Um ihn herum standen zerstörte russische Panzer. Die Symbole der Unabhängigkeit werden immer mehr von Symbolen des Krieges gegen die russische Invasion überlagert», so Schenk.

Umbenannte Denkmäler

Der Krieg habe das Bewusstsein der Menschen in der Ukraine für die eigene Geschichte gestärkt. «Es ist ein Paradox. Putin hat offen das Existenzrecht der Ukraine als eigenständige Nation infrage gestellt. Mit seinem Krieg gegen das Nachbarland hat er aber das Gegenteil erreicht: Das Nationalgefühl in der Ukraine hat sich weiter konsolidiert», erklärt Schenk. «Menschen aus unterschiedlichen Regionen mit konträren politischen Orientierungen stehen nun alle zusammen gegen den äusseren Feind.»

So hätten sich vor Februar 2022 bei Umfragen in der Ukraine durchaus auch Menschen mit nostalgischen Erinnerungen an die Sowjetunion geäussert. «Durch den Krieg hat sich dies massiv geändert.» Das Bewusstsein der Menschen, in einem Land mit einer langen Geschichte zu leben, habe durch den Krieg deutlich zugenommen.

Neues Symbol: Auf der Mutter-Heimat-Statue in Kiew wurde beispielsweise das Wappen der Sowjetunion ersetzt. Visualisierung: Von Diam – State Inspection of Architecture and Urban Planning (Government of Ukraine)

Entsprechend wolle man in der Ukraine das sowjetische Erbe jetzt komplett abschütteln. «Schon 2014 wurden in der gesamten Ukraine Lenindenkmäler gestürzt und Städte und Strassen umbenannt, die an die Sowjetunion erinnern», sagt Schenk. Diese Entwicklung erlebe heute eine zweite Welle. Ein Beispiel sei die grösste Statue Europas – die Mutter-Heimat-Statue in Kiew, ein sowjetisches Denkmal aus dem Jahr 1981, das an den Sieg der UdSSR gegen Nazideutschland erinnert. «Auf dem Schild der Figur hat man vor kurzem das Wappen der Sowjetunion entfernt und ersetzt es nun mit dem ukrainischen Dreizack.»

Seit Anfang August wird das Wappen umgestaltet. Komplett beendet sollen die Arbeiten zum Unabhängigkeitstag am Donnerstag sein. Foto: Sergey Dolzhenko (EPA, Keystone)

Kampf für Freiheit, Hungersnot und wichtige Vorläufer

Schenk macht drei Themenfelder der eigenen Geschichte aus, die heute für das ukrainische Nationalbewusstsein besonders wichtig sind. «Zum einen sind dies Momente, die an den Kampf für Freiheit, Unabhängigkeit und Demokratie erinnern.» Dazu gehören das Jahr 1991, die Orange Revolution von 2004, der ‹Euromaidan› 2013/14 sowie die Gründung der ersten ukrainischen Volksrepublik im Jahr 1917.

Ein zweiter Bezugspunkt sei das Gedenken an nationale Traumata. «Hier kann man die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 oder den Holodomor nennen, die menschengemachte Hungersnot unter Stalin in den 1930er-Jahren, in der über vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer starben.»

Das dritte Themenfeld sind Ereignisse, die an Vorläufer des heutigen ukrainischen Staates erinnern. «So beziehen sich ukrainische Historiker heute nicht nur mit Stolz auf die ukrainische Volksrepublik von 1917/18, sondern auch auf die Kiewer Rus. Dieses erste christliche ostslawische Reich erlebte im 10. und 11. Jahrhundert seine Blütezeit. Der Dreizack im heutigen Wappen der Ukraine stammt aus dieser Epoche.»



«Traumatische Situation»

Neben der stillen Standkundgebung stehen von Mittwoch bis Sonntag weitere Events auf dem Programm der ukrainischen Tage. «Wir haben an unserer Generalversammlung im Frühling beschlossen, dass wir zum Unabhängigkeitstag etwas machen möchten», sagt Tetyana Polt vom Verein Ukrainer in Basel. In der Folge seien viele Ideen zusammengekommen. «Da wir etwas spät unterwegs waren und keine Spendengelder für die Feierlichkeiten verwenden wollten, haben wir uns entschieden, dieses Jahr ein kleineres Programm zu fahren als gedacht.»

Mit dem Vortrag an der Uni Basel sowie dem klassischen Konzert in der Musikakademie bieten die Veranstalter auch Anlässe für das breite Publikum an. Die restlichen Programmpunkte seien für die ukrainischen Schutzbedürftigen, sagt Polt. «Wir wollten noch mehr Anlässe für Schweizerinnen und Schweizer öffnen, aber wir können keine Übersetzungen bieten und mussten uns deshalb dagegen entscheiden», erklärt Polt.

Am 24. Februar hielten Ukrainerinnen und Ukrainer auf dem Marktplatz eine Mahnwache. Foto: Nicole Pont

«Wir hoffen aber, dass viele Menschen an den Vortrag kommen, weil wir bei den Baslerinnen und Baslern feststellen, dass sie noch viele Fragen haben. Dasselbe beim Konzert: Es ist das erste Mal, dass wir uns als Verein in so einem ehrwürdigen Saal präsentieren dürfen. Es ist uns ein Anliegen, dass möglichst viele Menschen kommen können.»

Vielen der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in der Region gehe es nicht gut. «Es ist eine traumatische und schreckliche Situation, die kein Ende zu nehmen scheint. Und wir können so wenig helfen», sagt Polt. Alle würden auf Frieden hoffen. «Aber nicht einen Frieden, bei dem die Ukraine sich Russland ergibt. Das ist nicht der Frieden, den wir suchen.»

