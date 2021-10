Einwohnerrat Allschwil – Aktenzeichen Schulhaus Gartenhof gelöst Das Parlament der Gemeinde hat das Ringen um die Schlussabrechnung für das neue Schulhaus Gartenhof beendet. Die Zustimmung zur Schlussabrechnung erfolgte einstimmig. Regula Vogt

Das neue Schulhaus Gartenhof in Allschwil. Visualisierung neues Schulhaus in Allschwil Visualisierung: Samuel Rey

Das Ringen des Allschwiler Einwohnerrats um die Schlussabrechnung des neuen Allschwiler Schulhauses Gartenhof dauerte länger als die Bauzeit des 60-Millionen-Franken-Baus. Im Februar 2019 überwies der Einwohnerrat das Geschäft an die Kommission für Bau und Umwelt (KBU) zur Vorberatung. Diese fand derart viele, teils gravierende Mängel, dass sie beantragte, die Schlussabrechnung an den Gemeinderat (Exekutive) zurückzuweisen mit dem Auftrag, die offenen Punkte zu bereinigen.

Weiter nach der Werbung

Die Palette der Mängel reichte von nicht funktionierenden Türstoppern über fehlende Dokumentationen im Bereich Brandschutz bis zu einer nicht funktionstüchtigen Storenanlage und zu vielen Steinen im Aussenbereich.

Das Plenum folgte dem Antrag der KBU, doch geriet durch unterschiedliche Auffassungen so viel Sand ins Getriebe, dass die KBU im Januar 2020 einen Zwischenbericht vorlegte und die Einsetzung einer Spezialkommission empfahl. Auch diesem Antrag stimmte der Einwohnerrat zu. Der Schritt sei nicht einfach gewesen, räumte Gemeinderat Christoph Morat bei der nun letzten Beratung der Schlussabrechnung im Einwohnerrat ein.

Problemfall Storenanlage

Die Kritik hatte im Gemeinderat und bei den Projektverantwortlichen Enttäuschung ausgelöst. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund zeigte sich die KBU in ihrem abschliessenden Bericht beeindruckt von der «sehr professionellen Haltung aller beteiligten Personen aus der Verwaltung und dem Gemeinderat». Zum versöhnlichen Abschluss beigetragen hat sicher auch, dass die Rechnung um rund 817’000 Franken unter dem bewilligten Kredit von insgesamt knapp 65,7 Millionen Franken (inkl. Sportplatzerweiterung) abschliesst.

Von den insgesamt 19 bemängelten Punkten ist noch ein Problemfall übrig geblieben: die Storenanlage. Es sei offen, ob es sich um einen Planungsfehler des Fassadenplaners oder einen Ausführungsfehler des Storenlieferanten handle, sagte Gemeinderat Christoph Morat.

Mit einstimmiger Zustimmung zur Schlussabrechnung setzte der Einwohnerrat den Schlussstein zum teuersten Projekt der Gemeinde Allschwil.

Bibliothek muss warten

Weiterhin Geduld angesagt ist in Sachen Bibliothek. Eine Motion von Florian Spiegel (SVP) hatte den Gemeinderat beauftragt, die Einführung einer Gemeindebibliothek in Allschwil bis Mitte 2022 darzulegen. Dieses Ziel erschien nicht nur rein zeitlich als sehr sportlich bis unrealistisch. So fehlt es an einem geeigneten Standort in einem bestehenden Gebäude, und für einen Neubau müsste die Gemeinde Geld in Millionenhöhe in die Hand nehmen. Dazu kämen in jedem Fall die jährlichen Kosten für den Betrieb mit zwei bis drei Vollzeitstellen.

Dem stellt der Gemeinderat die finanziell günstige aktuelle Situation gegenüber: Für 35’000 Franken pro Jahr kann die Allschwiler Bevölkerung die Basler Standorte der GGG-Stadtbibliothek zu den gleichen Konditionen wie die Basler Bevölkerung mitbenutzen. Mit 20 Ja gegen 11 Nein schrieb der Einwohnerrat die Motion als erledigt ab. Wie Gemeinderat Andreas Bammatter antönte, ist damit aber das Thema Gemeindebibliothek nicht erledigt. Der Gemeinderat sei bereit, das Thema Kultur, beispielsweise in Form einer Bibliothek, im Areal Binningerstrasse verbindlich durch die Investoren prüfen zu lassen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.