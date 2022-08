Das Spiel- und Verzehrtheater – Akrobatik und Komik auf der Kraftwerkinsel Claudia Kienzler hat David Schoenauers «Broadway Varieté» neues Leben eingehaucht. Das «Caleidoskop» bringt die Welt für ein paar Stunden zum Funkeln und Glitzern. Markus Wüest

Musik, Artistik, feines Essen und jede Menge Komik. Die kleine Truppe des «Caleidoskop» verzaubert. Foto: Daniela Kienzler

Sehen Sie gerne nackte Männer? Dann ist von einem Besuch des Spiel- und Verzehrtheaters «Caleidoskop», das noch bis und mit 1. Oktober auf der Birsfelder Kraftwerkinsel Station macht, dringlichst abzuraten. Denn die beiden Clowns auf der Bühne schaffen es dank äusserst geschickter Handhabe zweier weisser Frotteetücher immer, alles zu verbergen, was ein Ah! und ein Oh! des Publikums provozieren könnte. Nun gut, die Ah! und Oh! bleiben nicht aus, aber aus anderem Grund …