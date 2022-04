Rotblau weltweit – Akanji pöbelt, Van Wolfswinkel übergibt sich und Fischer ist der Beste Der Dortmund-Verteidiger legt sich nach der Niederlage gegen Leipzig mit einem Fan an. Derweil trifft Ricky van Wolfswinkel doppelt – und Urs Fischer muss erst mal Komplimente verdauen. Tobias Müller

Nach der 1:4-Niederlage gegen Leipzig am Boden: BVB-Verteidiger Manuel Akanji. Foto: Keystone

Deutschland

Union Berlin schlägt sich in der Bundesliga weiter wacker und steht nach dem 1:0 gegen Köln auf dem 7. Rang, ab Platz 6 winkt das europäische Geschäft in der kommenden Saison. Am Erfolg der Hauptstädter soll vor allem einer grossen Anteil haben: Trainer Urs Fischer. Schon in der Vergangenheit wurde der Zürcher von Spielern und Experten immer wieder für seine akribische Arbeitsweise gelobt, nun setzte Köln-Trainer Steffen Baumgart noch einen obendrauf, als er vor der Partie über Fischer sagte: «Er weiss genau, was er machen muss. Er wird nicht unruhig, wenn es mal schwieriger wird. Er hat für jeden Gegner einen Plan. Er reagiert auf alles. Urs ist für mich nicht umsonst der beste Trainer, den es gibt.» Der 56-Jährige sagte danach in bekannter Fischer-Manier mit einem Schmunzeln: «Steffen soll es nicht übertreiben.»

Breel Embolo beschenkte sich gleich selber. In seinem 100. Pflichtspiel für Borussia Mönchengladbach erzielte der Angreifer den Führungstreffer zum 1:0 gegen Mainz. Dass es am Schluss 1:1 hiess und die Fohlen sich somit einen Punkt sichern konnten, lag aber noch mehr an Torhüter Yann Sommer, der einige starke Paraden gezeigt hatte. Dennoch war der 33-Jährige nach der Partie gar nicht zufrieden, er sagte: «Wir haben uns zu leicht ausspielen lassen, die Räume wurden immer grösser. Zum Glück haben wir das Spiel heute nicht verloren.» Aufseiten der Mainzer standen Silvan Widmer und Jean-Paul Boëtius 90 Minuten auf dem Feld.

Das Verlieren sind sich die Spieler von Dortmund nicht mehr gewohnt. Da erstaunte es nicht, dass BVB-Verteidiger Manuel Akanji nach dem 1:4 gegen Leipzig ziemlich schlechte Laune hatte. Als er sich für das Interview nach der Partie bereit machte und die Kamera bereits lief, legte sich der Verteidiger mit einem enttäuschten Fan an, der einige böse Worte für die Leistung der Gelbschwarzen fand. Akanji blaffte zurück: «Was soll der Mist? Für was gehst du eigentlich ins Stadion, wenn du uns so beleidigst?» Trotz der ersten Niederlage seit sieben Runden steht Dortmund in der Tabelle nach wie vor auf Rang 2.

England

Nun scheint ein Wechsel endgültig: Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Mohamed Elneny die Premier League und Arsenal verlässt. Dies berichten mehrere Medien, unter anderem der «Daily Cannon». Noch ist nicht sicher, welchem Club sich der Ägypter anschliessen wird. Jedoch scheint es ziemlich klar zu sein, dass seine Zukunft in der Türkei liegt. Fenerbahce und Besiktas sowie Trabzonspor sollen am Mittefeldspieler interessiert sein, der bereits 2019/20 an Besiktas ausgeliehen war. Für Arsenal absolvierte der 29-Jährige 70 Pflichtspiele und schoss dabei ein Tor.

Ebenfalls nicht fürs Toreschiessen bekannt ist Fabian Schär. Doch nach seinem ersten Saisontreffer vor einem Monat beim Sieg gegen Brighton erzielte der Verteidiger von Newcastle nun gegen Tottenham erneut einen Treffer – und was für einen. Der Verteidiger versenkte den Ball per Freistoss gekonnt ins Tor, es war das zwischenzeitliche 1:0, und die Freude der Magpies war riesig. Diese hielt jedoch nicht lange, am Schluss setzte es eine 1:5-Klatsche gegen den Viertplatzierten der Premier League ab.

Niederlande

Die Partie zwischen Twente Enschede und PSV Eindhoven wird Ricky van Wolfswinkel nicht so schnell vergessen. Der Angreifer erzielte nicht nur zwei Tore und brachte Twente schnell mit 2:0 in Führung. Nein, ihm glückte diese starke Leistung, obwohl er an einer Magen-Darm-Grippe litt und eigentlich gar nicht hätte auf dem Platz stehen sollen. Nach 69 Minuten konnte der 33-Jährige dann nicht mehr und wurde ausgewechselt. Doch das schien ihn nicht allzu sehr gestört zu haben, im Gegenteil. Nach der Partie sagte er: «Ich dachte, ich lasse mich auswechseln bevor ich mich mitten auf dem Feld vor der Kamera übergeben muss» – was er dann kurz darauf auch tat. Es passte zum Ausgang des Duells gegen den Zweitplatzierten, denn Eindhoven holte noch auf und konnte in der Nachspielzeit auf 3:3 ausgleichen. Twente steht nach diesem Unentschieden in der Tabelle auf Rang 5, und der Club wird froh sein, wird sich Van Wolfswinkel schnell wieder erholen. Der Niederländer steht bei 14 Treffern und ist damit der zweiterfolgreichste Skorer der Liga.

USA

Auch bei Chicago Fire in der MLS werden sie hoffen, dass ihr bester Spieler bald wieder auf dem Platz stehen kann. Doch anders als bei Van Wolfswinkel in den Niederlanden scheinen die Probleme bei Xherdan Shaqiri schwerwiegender zu sein. Der Flügelspieler, der im Duell gegen Dallas (0:0) erstmals als Captain auflief, musste bereits nach 19 Minuten vom Platz. Anscheinend bekundet Shaqiri erneut Probleme mit seiner Wade. Wie lange der 30-Jährige ausfallen wird, ist noch nicht bekannt.

