«Airforce papa» landet in Pratteln

Sogar der Vorstand der katholischen Kirche in Deutschland habe sich mit der Anfrage befasst, sagt Beyeler, der in Pratteln eine Berufsausstellung zur Päpstlichen Schweizergarde durchführt. Darüber hinaus habe es auch eine Art Leumundszeugnis gebraucht von Stephan Kesten­holz, Präsident des Verwaltungsrats der Kestenholz-Gruppe, welche die Mercedes-Benz-­Vertretung in der Schweiz hat.

Fassade aufgebrochen

Nach langem Warten auf eine Zusage wurde das Papamobil gestern eingeflogen und in die erste Etage der Kunstgalerie am Gallenweg in Pratteln gehievt. Beyeler liess extra die Fassade aufbrechen und die Fenster­öffnung um 25 Zentimeter erweitern, um das 2,83 Meter hohe Papstauto mit dem Kennzeichen SCV 1 einzufahren. Es ist gepanzert und mit einer elektrischen Treppe aus­gestattet.

Der Grund für die Ausstellung: Baselland ist 2020 Gastkanton an der Vereidigungsfeier der neuen Gardisten. Die Galerie Beyeler wird für die Dauer der Veranstaltung vom 26. Oktober bis Ende November zur «Hochsicherheitszone». Das Gesamtbudget beträgt 500'000 Franken. Die Ausstellung will vor allem die Tätigkeit der Schweizer Gardisten näherbringen. Deshalb steht die Jugend im Fokus.