Renner im Weihnachtsgeschäft – Air up ist nirgends so beliebt wie in der Schweiz Die Münchner Jungfirma hat bereits über drei Millionen Liter Wasser aromatisiert. Vor allem bei Kindern ist das duftbasierte Trinksystem begehrt. Andreas Kunz

Gibt Wasser Geschmack: Air-up-Trinkflasche. Foto: PD

Das Starterset mit der Trinkflasche und den Pods mit den Geschmacksrichtungen Limette und Orange-Maracuja wird nächste Woche wohl unter so manchem Christbaum stehen. Wie das Unternehmen Air up mitteilt, hat es in der Schweiz seit März über drei Millionen Liter Wasser aromatisiert. «Der Markteintritt ins uns so gut gelungen wie in keinem anderen Land», sagt Sprecherin Sophie Braun.

Die Idee mit der Trinkflasche, die durch die Zugabe von Duftstoff dem Wasser Geschmack verleiht, ist offenbar ein Grosserfolg. 2019 in München von einem jungen fünfköpfigen Team gegründet, zu dem auch der Schweizer Simon Nüesch gehört, verfünffachte Air up den Umsatz innert eines Jahres auf 20 Millionen Euro. Für dieses Jahr werden bereits 100 Millionen erwartet.