Weil der TGV beliebter ist – Air France stellt Linienflüge von Basel nach Paris-Orly ein Vom Euro-Airport wird künftig nur noch einer der beiden Pariser Flughäfen angesteuert. Fällt demnächst auch die zweite Paris-Strecke dem Bahnboom zum Opfer? Wohl kaum, zeigt man sich beim Euro-Airport optimistisch. Simon Bordier

Nach dem Corona-Lockdown heben viele Fluggesellschaften am Euro-Airport wieder ab. Air France will im September den Betrieb wieder aufnehmen. Foto: Philippe Maeder

Obwohl man mit dem Schnellzug in gut drei Stunden von Basel in die Stadt der Liebe gelangt, ziehen Tausende Passagiere jährlich einen Flug vom Basler Euro-Airport (EAP) nach Paris vor. So zählten die beiden Pariser Grossflughäfen im Jahr 2018 zu den Top-Destinationen am EAP: Paris-Charles-de-Gaulle belegte bezüglich der Anzahl Flugbewegungen Platz 4, Paris-Orly Platz 11. Was die Passagierzahlen angeht, lag Paris mit den beiden Airports auf Platz 8 auf der Liste der Lieblingsdestinationen ab Basel.