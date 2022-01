Wegen grosser Nachfrage – Aids-Hilfe beider Basel baut Beratung für Transmenschen aus Ein knappes halbes Jahr nach Einführung wird das Angebot für die LGBTIQ-Gemeinschaft in der Region Basel aufgestockt. Katrin Hauser

Psychologe Marc Inderbinen identifiziert sich selbst als trans. Foto: Kostas Maros

Es ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her, als die Aids-Hilfe beider Basel eine Beratungsstelle für Transmenschen eröffnet hat. Seit Ende August 2021 können sich Menschen, deren Geschlechtsidentität nicht ihrem physischen Geschlecht entspricht, persönlich oder via Mail an den Psychologen Marc Inderbinen wenden. Bis heute habe er bereits über 100 Beratungen durchgeführt, teilt Inderbinen am Donnerstag mit.

Menschen unterschiedlichen Alters hätten sein Angebot genutzt, ein Schwerpunkt liege aber bei Personen Mitte 20. Im Vordergrund stehe das Thema Identität, sagt Inderbinen. «Sie stellen sich Fragen wie: Bin ich trans? Bin ich nonbinär? Andere von ihnen wissen bereits, dass sie trans oder nonbinär sind und fragen sich: Was bedeutet das für mich? Welche Möglichkeiten habe ich, um mein Leben zu gestalten?» Einige seien sehr verzweifelt, wenn sie das erste Mal in die Beratung kämen.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Aids-Hilfe beider Basel das Pilotprojekt nun in ein festes Angebot umgewandelt und das Pensum des Psychologen auf 35 Prozent aufgestockt. Inderbinen identifiziert sich selbst als trans.

