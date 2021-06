Aids in Basel, Teil 2 – «Aids drohte alles kaputt zu machen, was wir erreicht hatten» Marcello Schumacher, erster Präsident der Aids-Hilfe beider Basel, blickt zurück auf die frühen Achtzigerjahre. Markus Wüest

Die legendäre Kampagne mit dem aufgerollten Präservativ als O. Foto: BAG/Keystone

Blenden wir rund 35 Jahre zurück. Kein Facebook. Internet in den Kleinkinderschuhen! Und die WHO bezeichnete Homosexualität noch als Krankheit. Aber alles, was krank ist, ist auch heilbar, oder? Und wie ist es mit Aids?

Marcello Schumacher hatte damals, Anfang der 1980er-Jahre, gerade sein Psychologie-Studium abgeschlossen. Er war Mitte 20, hatte sich zu seinem Schwulsein bekannt, hatte einen Kreis von Freunden in der Community. «Aids drohte alles kaputt zu machen, was wir erreicht hatten», sagt er. Also die Anfänge einer gewissen Emanzipation als Schwule, die Anfänge einer wachsenden Toleranz in der Gesellschaft, die Anfänge der Erkenntnis in breiten Kreisen der Bevölkerung, dass Schwulsein eben gerade nicht eine Krankheit ist.