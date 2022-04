Schwerer Unfall in Zug – Aggressives Rind büxt aus und verletzt drei Personen Eine 30-Jährige Frau musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Das Jungtier rannte der Seepromenade entlang in die Zuger Altstadt – und wurde schliesslich von einem Polizisten erlegt.

Ein Rind verletzte in Zug drei Personen. Eine 30-jährige Frau musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Hier ein Bild von einem Jungtier im Berner Oberland. Archivbild: Keystone

Am Samstagmorgen kurz nach acht Uhr parkte ein Tiertransporter in der Stadt Zug. Ein Rind riss sich los, und schleifte einen 32-jährigen Mann rund 20 Meter mit, so steht es in einer Medienmitteilung der Zuger Polizei. Eine 30-jährige Frau versuchte das Tier aufzuhalten, wurde aber vom Vieh überrannt und zu Boden geworfen.

Ein 81-jähriger Mann, der auch vom Rind angerempelt wurde, stürzte ebenfalls. Mit Schulterverletzungen begab er sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Frau hingegen erlitt schwere Kopfverletzungen und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden.

Die Zuger Polizei war im Einsatz, weil ein aggressives Rind mehrere Menschen verletzte. Foto: Zuger Polizei

Der Vorfall ereignete sich auf dem Braunviehzuchtareal in Zug, einer Platzanlage in der Nähe des Zentrums, auf der unter anderem der traditionelle Stiermarkt stattfindet. Das aggressive Rind konnte durch die anwesenden Landwirte weder beruhigt noch eingefangen werden.

Schliesslich rannte das zweijährige Tier entlang der Seepromenade in Richtung Zuger Innenstadt, über den Landsgemeindeplatz und durch die Altstadt. Weil die Gefahr bestand, dass das Rind unbeteiligte Passanten attackiert und verletzt, musste es durch einen Polizisten mit einem Gewehr erlegt werden, wie es in der Medienmitteilung heisst.

