Interessanter Fund in Münchenstein – Aggressive Schildkröte in der Grün 80 ausgesetzt

Es ist eine Premiere in Basel: Dem Zoologen Thore Koppetsch gelingt im Mai der Nachweis einer Chinesischen Weichschildkröte am Quellsee in der Grün 80. Einen Monat später findet er ein zweites Exemplar in Weil am Rhein. Mit der BaZ spricht Koppetsch über die Eigenschaften des Tiers, die Probleme des Tierhandels – und darüber, welche Probleme die Schildkröte ihrem Umfeld bereiten könnte.

Herr Koppetsch, wie kam es zu diesem Fund?

Der erste Fund war der am Quellsee in der Nähe von Basel. Ich war am Wochenende in den Merian-Gärten unterwegs. Da ich generell an Tierfotografie interessiert bin, hatte ich meine Kamera parat. Ganz zufällig habe ich etwas Weissliches im Wasser gesehen. Als ich näher kam, konnte ich an der Kopfform erkennen, dass es eine Weichschildkröte ist. Ich habe dann schnell meine Kamera rausgeholt, um Fotos und Videos zu machen. Danach bin ich gezielt an andere Gewässer gefahren, unter anderem in den Dreiländergarten in Weil am Rhein, weil ich da schon andere ausgesetzte Schildkrötenarten gesehen hatte. Ganz zufällig habe ich dort eine weitere Weichschildkröte gesehen. Die Tiere sind nicht so leicht zu beobachten wie andere Schildkrötenarten, weil sie sehr versteckt leben, nur zum Sonnen an die Oberfläche kommen und das Wasser manchmal gar nicht erst verlassen.