Ein bebendes Stadtcasino – Afrikas Botschafterin reisst das Publikum von den Stühlen Sie kann es wie niemand sonst: Fatoumata Diawara brachte am Montag Jung und Alt dazu, das Tanzbein zu schwingen. Am Ende hüpften die Besucher sogar auf die Bühne. Vivana Zanetti

Die malische Meistermusikerin Fatoumata Diawara brachte am Montagabend das Publikum mit ihren E-Gitarren-Solos zum Staunen. Foto: Kostas Maros

«Wer hat das neue Stadtcasino schon mal so beben gesehen wie gestern?», schreibt Offbeat-Festival-Leiter Urs Blindenbacher am Morgen danach. Am Morgen nach einem Konzert der «Queen of Mali» – Fatoumata Diawara –, die mit ihrem Auftritt knapp 700 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Tanzen brachte.

«Wir möchten uns für den lauten Bass-Sound entschuldigen», schreibt Blindenbacher weiter. Da der Sound-Man Teil der Band war, habe das Offbeat-Team nur wenig Einfluss darauf nehmen können. Ja, wahrlich – man erkannte vom ersten Moment an, wer am Montagabend im Stadtcasino den Ton angab, als Diawara die Bühne betrat. Ob als Gitarristin, als Erzählerin, als Tänzerin oder als Sängerin – gemeinsam mit ihrer Band rockte die 39-jährige malische Meistermusikerin den neuen Konzertsaal wie seit der Wiedereröffnung des Stadtcasinos niemand zuvor.

Weiter nach der Werbung