Mordanschlag in Kabul – Afghanistans Vizepräsident überlebt Bombenattentat Bei einem Angriff auf den Konvoi mit Amrullah Saleh seien mehrere Menschen getötet worden. Die Taliban erklärt, sie sei nicht in den Fall verwickelt.

Afghanistans Vizepräsident Amrullah Saleh ist einem Mordanschlag in der Hauptstadt Kabul entkommen. Foto: Kamran Jebreili (Keystone)

Der afghanische Vizepräsident Amrullah Saleh hat ein Bombenattentat in Kabul überlebt. Zehn andere Menschen seien bei der auf den Konvoi des Vizepräsidenten gerichteten Attacke getötet worden, teilte das Innenministerium mit. Es gebe mehr als ein Dutzend Verletzte, darunter seien auch Salehs Leibwächter. Er selbst trat sofort nach der Attacke im Fernsehen auf und erklärte, ihm und einem mit ihm gereisten Sohn gehe es gut, er habe nur leichte Verletzungen erlitten. An einer Hand trug er Bandagen.

«Ich habe gerade keine genauen Details, aber ich entschuldige mich bei denen, die Opfer zu beklagen haben und bei denen, die bei der Attacke ihr Eigentum verloren haben», sagte Saleh. Sein Sprecher Raswan Murad bezeichnete den Angriff als bösartigen Anschlag von Terroristen. Sie hätten auf den Konvoi des Vizepräsidenten gezielt.

Wie ein Wunder überlebt: Das Fahrzeug des Vizepräsidenten wird abgeschleppt. Foto: Jawad Jalali (Keystone)

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte der Nachrichtenagentur AP, durch die Explosion sei ein grosses Feuer ausgelöst worden; in der Strassenzeile verkauften mehrere Läden Gaszylinder für Heizungen oder den Küchenbedarf.

Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid stritt ab, dass die Extremisten in den Fall verwickelt seien. Die Gruppe habe nichts mit der Explosion in Kabul zu tun gehabt, sagte er. Die Taliban und auch Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat sind in der afghanischen Hauptstadt aktiv.

DPA