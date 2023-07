Er rannte quer durch Basel – Affe aus Zolli entlaufen Im Basler Zolli ist ein Affe aus seinem Gehege entlaufen und ging auf Entdeckungsreise in die Stadt. Nach rund einer Stunde konnte er eingefangen werden. Alexander Müller

Ein solches Vari-Äffchen ist aus dem Basler Zolli ausgebüxt. Foto: Zoo Basel

In Berlin sind die Behörden am Donnerstag mit einem Grossaufgebot auf der Suche nach einem Löwen, der durch die Wälder streifen soll. Am gleichen Tag hat nun auch Basel noch seinen tierischen Ausbrecher. Am späteren Abend meldeten die Behörden, dass ein Vari-Affe aus dem Zolli entlaufen sei.

Beim tierischen Flüchtling handelt es sich um einen Schwarzweissen Vari. Die vom Aussterben bedrohte Art gehört zu den Lemuren und stammt ursprünglich aus Madagaskar. Die Tiere werden nur rund 50 Zentimeter gross und etwa vier Kilogramm schwer.

Keine Gefahr für Anwohner

Das Äffchen ist laut Polizei gegen 21 Uhr von seiner Insel im Zolli geflohen. Danach ging das Tier auf grosse Entdeckungsreise. Vor 22 Uhr war das Äffchen in Richtung Burgfeldergrenze unterwegs. Die Polizei fuhr dem Tier nach und hatte es vom Auto aus im Blick. In der Zwischenzeit war ein Mitarbeiter des Zoos aufgeboten worden, der sich auf den Weg machte, den kleinen Ausbrecher wieder einzufangen. Dies ist dann kurz nach 22 Uhr gelungen. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr.

Das Tier habe sich keinesfalls nur auf einem Baum versteckt, heisst es seitens der Polizei. Vielmehr überquerte es Strassen und war mit grosser Geschwindigkeit und Entdeckungsdrang unterwegs.

Laut Polizei ist vor wenigen Monaten schon einmal ein Affe ausgebrochen und ebenfalls in Richtung Burgfeldergrenze geflüchtet. Auch damals habe das Tier nach kurzer Zeit wieder eingefangen werden können.

Die Gruppe der fünf Schwarzweissen Varis ist seit 2019 im Basler Zolli zu Hause. Die Tiere ernähren sich in freier Wildbahn vor allem von Früchten. Im Zoo gebe es hingegen fast nur Gemüse, da dieses eher der Zusammensetzung wilder Früchte entspreche, hiess es damals in einer Mitteilung des Zolli.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

