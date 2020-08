Temporäre Sperrung – Äussere Baselstrasse als Luxus-Parkplatz Am Wochenende des 15. und 16. Augusts wird der Verkehr zwischen Basel und Riehen teilweise umgeleitet und die Hauptverkehrsachse zweckentfremdet. Markus Wüest

Die «Nebenfahrbahn» links neben dem Tramtrassee ist zu schmal, um zu parkieren. Deshalb soll die eine Fahrspur der Äusseren Baselstrasse, (rechts vom Trassee), als Parkplatz dienen. Foto: Nicole Pont

Nachdem die Hauptverkehrsachse zwischen Basel und Riehen in den letzten dreieinhalb Jahren mit grossem Aufwand totalsaniert worden ist – inklusive Auffangwannen unter dem Tramtrassee – und dabei die Anwohner und Nutzer monatelang so manche Unannehmlichkeiten haben ertragen müssen, wartet nun die Gemeinde Riehen mit einer Überraschung besonderer Art auf.

Da am 15. und 16. August verschiedene grössere Sportveranstaltungen auf der Sportanlage Grendelmatte stattfinden – die «Einkampfmeisterschaften beider Basel» stehen an, sowie ein Fussballmatch und ein Cricket-Turnier -, müsse der Abschnitt der Äusseren Baselstrasse zwischen Bettingerstrasse und Grendelgasse für den motorisierten Verkehr tagsüber in Richtung Basel gesperrt werden, heisst es. Denn da seit der Erneuerung der Achse auf der Nebenfahrbahn aufgrund der Breite nicht mehr parkiert werden könne, «müssen Ersatzparkplätze geschaffen werden» – und dazu soll nun die eine Strassenhälfte dienen. Diese «Nebenfahrbahn» bot früher für über 70 abgestellte Autos Platz.

In der Medienmitteilung heisst es weiter: «Auf Wunsch und in Regie der Gemeinde Riehen wird in Absprache mit der Kantonspolizei testweise der Verkehr am 15. und 16 August umgeleitet, um die notwendigen Parkplätze auf einer Fahrspur anbieten zu können.» Aus der Verkehrsachse wird also mindestens abschnittsweise ein Parkplatz mit unmittelbar daneben fliessendem Verkehr – mit Tempo 30 ausnahmsweise! Eine entsprechende Umleitung werde ab der Kreuzung Bettingerstrasse/Baselstrasse via Bettingerstrasse, Grenzacherweg beziehungsweise Rudolf-Wackernagel-Strasse signalisiert.

Und die Gemeinde Riehen schaut auch schon in die Zukunft: «Um entscheiden zu können, ob diese Lösung auch für weitere Anlässe eingesetzt werden soll, werden an diesen beiden Tagen im Bereich der provisorischen Parkplätze auf der Äusseren Baselstrasse und entlang der Umleitung Erhebungen durchgeführt.» Damit die Zahlen aussagekräftig und vergleichbar sind, wird dazu das Verkehrsaufkommen in denselben Strassen an einem anderen Wochenende erhoben.

Die BaZ hatte schon im März 2018 darauf hingewiesen, dass der Verlust der Parkplätze auf der Nebenfahrbahn Folgen haben könnte – vor allem für den TV Riehen, der auf der Grendelmatte regelmässig grössere Sportanlässe durchführt. Damals war es um den Standort der Oberleitungsmasten gegangen und einen Zaun neben dem Trassee der BVB. Eine Nachfrage der BaZ beim Bau- und Verkehrsdepartement hatte ergeben, dass «ein definitiver Entscheid noch nicht gefällt sei». Es werde geprüft, «ob das Projekt so angepasst werden kann, dass sowohl der Sicherheit wie auch den Ansprüchen der Sportanlage Grendelmatte Rechnung getragen wird», sagte BVD-Sprecher Daniel Hofer im März 2018. Der Zaun kam nicht, aber die Nebenfahrbahn ist nun trotzdem zu schmal.

Es bleibt abzuwarten, wie es nun tatsächlich um die Sicherheit der Parkierenden bestellt sein wird. Zu hoffen ist, dass nichts Schlimmes passiert. Ob dies die definitive Lösung sein wird, wird sich zeigen.