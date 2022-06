Tour de Suisse in Aesch – «Aescher sind Leute, die gerne festen» Besser als die Tour de Suisse war in Aesch einzig die Stimmung. Neben der Strecke wurde genauso viel geboten wie auf der Strecke. Daniel Aenishänslin

Der Norweger Andreas Leknessund bejubelt seinen Sieg, während die Aescherinnen und Aescher an der Strecke die Tour, den Tag und sich selbst lautstark feiern. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

«Es ist eine Wertschätzung der Tour de Suisse gegenüber Aesch und der Region, dass sie zu uns kommt», sagt Landrat Marco Agostini, einer von vielen, die es ins Zielgelände der Tour de Suisse an der Ettingerstrasse in Aesch gezogen hat. Die Strecke ist im Zielraum dicht gesäumt. Auf dem Festgelände sind die Schattenplätze begehrt. «Toll, dass endlich wieder so etwas los ist», freut sich Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher. «Wir Aescher sind Leute, die gerne festen.» Sie freue sich auf die Zieleinfahrt. Mit allen anderen werde sie an der Strecke stehen und auf die Werbebanden eintrommeln.