Neues Dienstauto – Aescher Gemeindepolizei setzt auf Strom Das erste vollelektrische Baselbieter Patrouillenfahrzeug ist unterwegs. Daniel Aenishänslin

Das neue Dienstauto der Aescher Polizei: ein vollelektrisches Allrad-Fahrzeug. Foto: zvg

Mitte April ist Aesch umgestiegen. Die Gemeindepolizei ist nun nicht mehr mit einem Polizeiauto mit Verbrennungsmotor unterwegs, sondern mit einem Skoda Enyaq Sportline iV 4x4, einem vollelektrischen Allradgefährt also. Stolz verkündet die Gemeinde in einer Medienmitteilung: «Es ist das erste rein elektrische Patrouillenfahrzeug im Kanton.» Der vollelektrische Antrieb des neuen Dienstfahrzeugs entspreche dem Aescher Energiestadt-Label sowie dem schonenden und effizienten Umgang mit Energie und Rohstoffen, wie er in der Vision «Aesch 2040» des Gemeinderates festgehalten werde.

Die Reichweite liegt je nach Enyaq-Modell zwischen 340 und 510 Kilometern, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gelingt der Gemeindepolizei in 11,4 bis 8,5 Sekunden, je nach Anzahl PS unter der Motorhaube. Im Angebot sind bei diesem Modell zwischen 180 und 204 Pferdestärken. Den Stromer gibt es ab 57’000 Franken aufwärts.

Mitte Mai wird das neue Dienstfahrzeug am «Früschmärt» der Bevölkerung vorgestellt. Dann werden auch die genauen Eckdaten verraten. Der Name leitet sich übrigens vom irischen Wort «enya» ab und steht für «Quelle des Lebens».

