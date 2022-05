Tour de Suisse zieht Massen an – Aesch wird zur Festhütte für Tausende Velofans Im Juni werden rund 30 Millionen Menschen am TV die Etappe der Tour de Suisse durch Aesch mitverfolgen. Für die Gemeinde eine Chance, sich dem ganzen Land zu präsentieren. Benjamin Wirth

In ein paar Tagen ist es so weit. Am 13. und 14. Juni blickt die ganze Schweiz aufs Baselbiet. Kurz bevor das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln stattfindet, werden zwei Etappen der Tour de Suisse durch Aesch führen, besser gesagt: dort enden und beginnen. Die Gemeinde ist voller Vorfreude auf das weltbekannte Radrennen, dem insgesamt rund eine Million Zuschauer an der Strecke und 30 Millionen Menschen aus 120 Ländern am TV beiwohnen werden.

Der Megaevent, der in der Region bereits mehrmals haltgemacht hat – letztmals 2019 in Arlesheim und Münchenstein –, ist die grösste jährlich stattfindende Sportveranstaltung des Landes. Dementsprechend viele Gedanken hat sich die Gemeinde gemacht: «Uns erwartet ein riesiges Volksfest», kündigte Dominik Häring, Präsident des Organisationskomitees (OK), am Mittwoch an, «alle sind bereits jetzt im Velofieber.»

Spielparadies und Velopark

Um der ganzen Region ein tolles Spektakel zu bieten, habe die Gemeinde keine Kosten und Mühen gescheut. «Unser Budget hat rund 300’000 Franken betragen», sagt Häring, «wir konnten es gut einhalten.» Auch weil einen Grossteil davon der Hauptsponsor Primeo Energie – das Baselbieter Energieunternehmen unterstützt den Sportevent über die nächsten drei Jahre – übernommen habe.

Das OK plant unter anderem einen Festbetrieb mit rund zwölf Ständen, einer Grossleinwand sowie einer Bühne, auf der lokale Musikbands und Tanzgruppen auftreten. Ausserdem würden ein grosses Spielparadies für Kinder sowie ein Velopark (Pumptrack) für Jugendliche errichtet, erläutert Häring. «Es soll ein Erlebnis für alle Generationen werden.»

Informieren über den Etappenstandort Aesch (von links nach rechts): Claudio Imhof (Profi-Radfahrer), Tourdirektor Oliver Senn, Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher, OK-Präsident Dominik Häring, Conrad Ammann (CEO Primeo Energie) und Roman Cueni von der Aescher Gemeindeverwaltung. Foto: Gemeinde Aesch Auch der slowakische Top-Radfahrer Peter Sagan hat seine Teilnahme für die diesjährige Tour de Suisse zugesichert. Hier liess er sich 2019 in Arlesheim als Tourleader im gelben Trikot feiern. Foto: Dominik Plüss 1 / 2

Dieselben Hoffnungen hegt auch Gemeindepräsidentin Eveline Sprecher (SP). «Wir haben die einmalige Gelegenheit, Aesch in der ganzen Schweiz zu präsentieren.» Die Gemeinde freue sich «wahnsinnig» auf diese Möglichkeit. Denn: «Die Aescher Bevölkerung ist immer bereit, wenn es etwas zu festen gibt», sagt sie, «für zwei Tage werden wir die Festhütte für eine ganze Region. Jetzt müssen nur noch die Leute kommen.»

Tourdirektor Oliver Senn erklärt, dass man pro Etappe mit etwa 100’000 Zuschauern rechne. Ob sich in Aesch dann tatsächlich so viele Menschen einfinden werden, werde sich zeigen. Aber auch Senn sagt: «Ich kann mir gut vorstellen, dass rund um den Etappenort in Aesch ein richtiges Fest stattfinden wird.» Ausserdem sagt Senn, dass das Baselbiet ein enorm velobegeisterter Kanton mit einer schönen Gegend sei. «Mit der Tour de Suisse wollen wir weitere Menschen aus der Region für den Radsport gewinnen und die Velointeressen noch mehr fördern.»

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor für den Grossraum Basel zuständig. Ausserdem ist er Mitglied des Teams Gemeinden. Mehr Infos @beniwirth

Fehler gefunden?Jetzt melden.