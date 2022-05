Kompostfachmann in Aesch «Biologisch zu leben ist das eine, den Kreislauf zu leben das andere»

Am Samstag findet der jährliche Kompostierkurs der Gemeinden Aesch und Pfeffingen statt. Ein Fachmann verrät, warum das Rückführen von organischen Abfällen in die Natur gerade jetzt so wichtig ist.