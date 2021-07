Geld für den Dom – Aesch erhält Hilfe aus Pfeffingen Entgegen der Empfehlung des Gemeinderates entscheidet sich Pfeffingen, dem Nachbarn finanziell unter die Arme zu greifen. Ob das Referendum gegen den Dom zustande kommt, bleibt ungewiss. Andrea Schuhmacher

Für die wohlhabende, aber kleine Gemeinde Pfeffingen hat Aesch so etwas wie eine Zentrumsfunktion. Foto: Nicole Pont

Also doch: Aesch bekommt mindestens von einer der umliegenden Gemeinden, Pfeffingen, Unterstützung beim Bau des 19,5 Millionen Franken teuren Sport- und Kulturzentrums, besser bekannt als Dom. Entgegen der Empfehlung des Gemeinderates beschloss die Gemeindeversammlung letzte Woche mit 39 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen sowie 2 Enthaltungen, den Antrag von Nabim Ismail für erheblich zu erklären. Nun muss der Pfeffinger Gemeinderat einen Finanzbeitrag zur Unterstützung des Doms bestimmen.

Das ist im Baselbiet nichts Unübliches: Oft werden Gemeinden, die grössere Projekte in Angriff nehmen, von den Nachbarn darin finanziell unterstützt, sei es durch Investitions- oder Betriebsbeiträge. Schliesslich dürften deren Einwohnerinnen und Einwohner ebenfalls davon profitieren. So geschah es etwa beim Bau der Eishalle in Sissach oder beim Hallenbad in Gelterkinden.