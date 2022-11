Kanton gibt grünes Licht – Aesch bekommt eine neue Holzheizzentrale Der Kanton Baselland hat den Bau der neuen Holzheizzentrale im Weidenring bewilligt. Die Arbeiten sollen im zweiten Halbjahr 2023 beginnen. Der Brennstoff wird aus dem Forstrevier Angenstein bezogen. Karoline Edrich

Der Fernwärmeverbund in Aesch soll nachhaltiger werden. Foto: André Muelhaupt

Der Kanton Baselland hat den Bau einer neuen Holzheizzentrale im Weidenring in Aesch bewilligt. Diese ist Teil des Projekts «Holzfernwärme Aesch» des Unternehmens Primeo Energie und der Bürger- und Einwohnergemeinde. Laut einer neuen Medienmitteilung sollen die Arbeiten im zweiten Halbjahr 2023 beginnen. Die erste Wärmelieferung wird laut Primeo ab Winter 2024 oder 2025 möglich sein.

Im Sinne eines nachhaltigen Fernwärmeverbunds will die Gemeinde bestehende Verbünde modernisieren und zusammenschliessen sowie neue Liegenschaften anschliessen. Hierbei spiele die neue Holzheizzentrale eine wichtige Rolle, berichtet die Gemeinde Aesch, da sie das Kernstück des neuen Verbunds werden soll. Die nächsten Schritte habe das Unternehmen Primeo bereits in Angriff genommen und die ersten Wärmelieferverträge seien unterzeichnet.

Erneuerbarer Brennstoff

Um das neue Fernwärmenetz auf alle Gebiete in Aesch auszuweiten, sollen zunächst bereits bestehende Wärmeverbünde von Primeo Energie, der Bürgergemeinde und der Einwohnergemeinde angeschlossen werden.

«Mehr als 80 Prozent des Brennstoffs in der künftigen Holzheizzentrale werden erneuerbar sein», kündigt Primeo Energie an. Den erneuerbaren Brennstoff, Holzhackschnitzel, will man aus dem gemeindeeignen Forstrevier Angenstein beziehen. Vorgesehen seien zwei Heizkessel mit einer Leistung von 900 und 2500 Kilowatt. Zusätzlich soll eine Wärmepumpe in die Erzeugung integriert werden. Insgesamt liegt der geplante Wärmeabsatz der vorgesehenen Anlage bei circa 16 Gigawattstunden pro Jahr.

