Aesch bekommt Aussichtspunkt – Ein Ort der Naherholung und der Biodiversität Am Montag wurde am Aescher Birsufer die sogenannte «Birswarte» eingeweiht. Dabei handelt es sich um einen Aussichtspunkt bei der Aescher Versickerungsanlage Kuhweid. Simon Erlanger

Bei der Versickerungsanlage Kuhweid entstand mit der Birswarte ein neuer Aussichtsort. Foto: zvg/ Gemeinde Aesch

Bei der Kuhweid oder auch Chuehweid in Aesch betreibt der Kanton Basellandschaft seit 1976 eine Anlage zur Anreicherung des natürlichen Grundwasserstroms mit vorgereinigtem Birswasser. Damit soll die Trinkwassergewinnung in den stromabwärts liegenden Fassungen des «Zweckverbandes Wasserversorgung Aesch-Dornach-Pfeffingen» und des «Wasserwerks Reinach und Umgebung» auch in Trockenzeiten gewährleistet werden.

Die ökologische Aufwertung der «Kuhweid» sei ein Leuchtturmprojekt des Aktionsplans Birspark Landschaft, so der Aescher Gemeinderat am Dienstag in einer Mitteilung. Mit dem Aktionsplan förderten die zehn Birsstadt-Gemeinden die Entwicklung des Natur- und Erholungsraumes entlang der Birs.

In der Versickerungsanlage Kuhweid wird Birswasser in das Grundwasser eingespeist zwecks Sicherung der Trinkwasserversorgung. Foto: zvg/Gemeinde Aesch

Die Birswarte – ein überdachter Aussichtspavillon mit Bänklein – steht nun mitten im Grünen mit Blick über das Aescher Birsufer und die Versickerungsanlage Kuhweid. Seit dem Frühjahr habe sich hier einiges getan, schreibt der Gemeinderat: Der damals noch braune Erdhügel erstrahle nun in sattem Grün und einige der angesäten Pflanzen erblühten in voller Pracht auf der dafür vorgesehenen Pionierfläche.

Die ökologisch aufgewertete Kuhweid soll so ein neuer Lebensraum für Flora und Fauna sein und als Naherholungsraum für die Bevölkerung dienen. Wie beim kürzlich eingeweihten Weiher im Gwidem seien auch Birswarte und Kuhweid wichtige Trittsteine für die Vernetzung der einzelnen Naturschutzgebiete. So wurde rund um die Grundwasseranreicherungsanlage bereits rund ein Dutzend verschiedene einheimische Straucharten neu gepflanzt. Daneben wurde die Wiese am Waldrand neu angelegt und durch das Einbringen von Samen aus einer lokalen Blumenwiese deutlich artenreicher.

Die Eröffnung der Birswarte markiert den Abschluss der Aufwertung der Versickerungsanlage Kuhweid. Damit sich die Natur weiterhin im Sinn der Biodiversität entfalten kann, werden nun die Wiesen und Gehölze von der Gemeinde weiterhin gepflegt und – wenn nötig – von unerwünschten Pflanzen, den invasiven Neophyten, befreit.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

