Interpellation im Nationalrat – Ärztliche Abgabe von Medikamenten infrage gestellt Nationalrätin Sibel Arslan möchte, dass der Bundesrat eine fundierte Analyse der Selbstmedikation in Auftrag gibt. Thomas Dähler

Nationalrätin Sibel Arslan möchte, dass in der Schweiz einheitliche Regelungen für die Medikamentenabgabe gelten. Foto: Laurent Crottet

Die in vielen Kantonen mögliche Abgabe von Medikamenten direkt durch den Arzt oder die Ärztin ist weltweit gesehen ein Unikum. Der Basler Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne/Basta) ist sie ein Dorn im Auge. Mit einer Interpellation im Nationalrat gelangt Arslan deshalb an den Bundesrat – und fordert ihn auf, die unterschiedlichen Regelungen in der Schweiz einer Analyse zu unterziehen.

«Die Abgabe von Medikamenten direkt durch Ärztinnen oder Ärzte ist vielleicht praktisch, aber sicher auch problematisch», meint Arslan. Man wisse ja nicht, in welcher Beziehung Ärztinnen zur Pharma ständen. «Als Konsumentin ist es mir wichtig, dass meine Ärztin unabhängig ist.»