Kantone führen mehrere Verfahren – Ärztin rät von Covid-Impfung ab Mediziner, die keine Maske tragen wollen und von einer Impfung abraten: Für den Berufsverband FMH sind dies Einzelfälle – trotzdem belasten sie den Ruf der Ärzteschaft. Cyrill Pinto

Eine Ärztin im Kanton Schwyz riet von einer Covid-Impfung ab – Ärztegesellschaften haben zunehmend ein Problem mit Medizinern, die die Massnahmen gegen die Pandemie ablehnen. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

Eigentlich wollte Thomas, Anfang vierzig, nur zu seiner Hausärztin, um sich für eine dritte Impfung anzumelden. Der mittlerweile genesene Krebspatient gehörte Anfang Jahr zu den Ersten, die in der Schweiz geimpft worden waren. Bald würde es also Zeit werden für eine Auffrischung, dachte er. Doch die Ärztin in einem Dorf im Kanton Schwyz wollte «die Verantwortung für eine Impfung» nicht übernehmen. «Sie sagte, der Impfstoff sei gefährlich», sagt Thomas.

Der Facharzt Egmont Burkhardt aus Altendorf SZ ist Ombudsmann für Patienten im Kanton Schwyz. Er sagt: «Als Arzt von einer Impfung gegen Covid-19 abzuraten, ist nicht korrekt.» Man könne persönlich zur Impfung eine andere subjektive Meinung haben, habe als Arzt aber eine faktenbasierte Informationspflicht. «Die Daten zur Impfung sind klar», sagt Burkhardt, «sie schützt vor einer schweren Erkrankung.» Betroffene, die durch Diagnosen oder Aussagen ihres Arztes verunsichert seien, dürften immer auch eine zweite Meinung einholen oder sich bei ihm als Ombudsmann melden, empfiehlt Burkhardt.