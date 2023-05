Dicke Luft im KSBL – Ärzte sprechen von «Ausbeutung» und «schädlichem Kurs» Personal des Kantonsspitals Baselland leistet Widerstand gegen die Chefetage. Es geht um Lohn und Arbeitszeiterfassung. Jan Amsler

Im Kantonsspital Baselland gibt es Differenzen zwischen jungen Ärzten und der Spitalleitung. Archivfoto: Stefan Leimer

Der Brief, der im April bei Norbert Schnitzler angekommen ist, hat es in sich. Insgesamt 229 Assistenzärzte, Leitende Ärztinnen und Oberärzte haben sich an den CEO des Kantonsspitals Baselland (KSBL) und die gesamte Spitalleitung sowie an Gesundheitsdirektor Thomas Weber gewandt. Sie fordern dazu auf, Sofortmassnahmen umzusetzen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Insgesamt sind beim KSBL 400 Personen in diesen Berufsgruppen angestellt.