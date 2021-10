Litauen – Ärzte finden ein Kilo Nägel und Schrauben in Magen eines Patienten Die Metallstücke im Magen des Mannes waren bis zu zehn Zentimeter lang. Der Mann sagte, er habe sie geschluckt, seitdem er vor einem Monat mit dem Trinken aufgehört habe.

Im Magen des Mannes befanden sich mehr als ein Kilogramm Nägel und Schrauben. (Archivbild) AFP

Ärzte in Litauen haben einem Patienten mehr als ein Kilogramm Nägel und Schrauben aus dem Magen entfernt. Wie das Krankenhaus in Klaipeda am Freitag berichtete, war der Mann mit heftigen Magenschmerzen eingeliefert worden. Ein Röntgenbild begab, dass er zahlreiche Metallstücke von bis zu zehn Zentimeter Länge im Bauch hatte. Den Medizinern sagte er, er habe begonnen Metall zu verschlucken, seitdem er vor einem Monat mit dem Trinken aufgehört habe.

Patient nach OP wohlauf

In einer dreistündigen Operation holten die Ärzte schliesslich sämtliche Schrauben und Nägel aus dem Magen des Patienten. «So etwas habe ich noch nie erlebt», sagte Chefchirurg Algirdas Slepavicius örtlichen Medien. Der Patient sei nach der OP wohlauf.

