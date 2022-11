Abschied von der Überflussgesellschaft – Ärmer werden, glücklicher leben – eine Anleitung Alle wissen es: Wir produzieren zu viel, konsumieren zu viel, schmeissen zu viel weg. Das schadet der Umwelt und macht uns unglücklich. Gibt es einen Ausweg? Oh ja! Anita Blumer (Das Magazin)

Ein Haufen Müll, ein Haufen Probleme: Unser Lifestyle entwertet und entwürdigt die produzierten Güter. Foto: Ron Levine/Getty Images

Im Dorf, in dem meine Mutter lebt, gibt es ein paar Apfelbäume, deren Früchte offenbar niemanden interessieren. Die Äpfel bleiben bis im Winter am Baum hängen oder fallen runter und verfaulen. Auch in unserem Quartier in Zürich gibt es einen solchen Baum, an dem ich mich im Spätsommer gerne bediene, denn die Äpfel schmecken tausendmal besser als die aus dem Laden.