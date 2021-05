Unwahrheiten und Scheinargumente – Ärger um Margarethenstich: Kritiker widersprechen Regierungsrat Beide Basel machen sich erneut für eine Tramlinie beim Margarethenstich stark. Das sorgt für Unmut. Gegner bereiten sich bereits auf ein Referendum vor. Benjamin Wirth

Trotz einer Abstimmungsniederlage 2017 wollen beide Basel eine Tramlinie beim Margarethenstich. Foto: Nicole Pont

Viele können es nicht verstehen: Da hatte vor rund vier Jahren das Baselbieter Stimmvolk die Idee einer Tramverbindung beim Margarethenstich abgelehnt, und nun nehmen die beiden Basel im Zuge des neu geplanten Tramliniennetzes genau diese Verbindung wieder in Angriff. Bis 2030 soll das Projekt realisiert werden.

Offensichtlich haben die Regierungen ihren Plan, das Leimental schneller und direkter mit der Stadt und dem Bahnhof SBB zu verbinden, aber nie wirklich verworfen – das Baugesuch wurde in all den Jahren nicht zurückgezogen, und auch die nahe gelegene Haltestelle beim Dorenbach wurde kürzlich so umgebaut, dass sie für eine Tramverbindung ins Gundeldinger-Quartier geeignet wäre.