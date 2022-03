Klybeck-Showdown im Grossen Rat – Ärger um günstige Wohnungen: Die SP misstraut den Investoren Am Mittwoch kommt eine SP-Motion zur Abstimmung, in der gefordert wird, dass preisgünstige Wohnungen zu 100 Prozent gemeinnützig erstellt werden. Die Klybeck-Eigentümerinnen sind not amused. Katrin Hauser

Welche Art von Neubauwohnungen sollen auf dem Areal entstehen? Linke und Investoren sind sich uneinig. Foto: Dominik Plüss

Am Mittwoch findet der nächste Showdown ums Klybeckareal im Grossen Rat statt. Zur Abstimmung kommt ein Papier mit weitreichenden Folgen für Transformationsareale. Das sieht man diesem Papier auf den ersten Blick jedoch nicht an: SP-Grossrat René Brigger fordert darin lediglich, dass «preisgünstig» neu als Äquivalent zu «gemeinnützig» definiert wird. Was nach einer Detailfrage aussieht, verändert die Art der Entstehung von Tausenden von Wohnungen in Basel-Stadt – allen voran der preisgünstigen Wohnungen auf dem Klybeckareal. Die Eigentümerinnen sind not amused.