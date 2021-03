Unrat, Zerstörung, Polizeieinsätze – Ärger um den Fahrenden-Platz in Kaiseraugst Die Hinterlassenschaften der Fahrenden sorgen regelmässig für grössere Putzeinsätze rund um den Durchgangsplatz in der Fricktaler Gemeinde. Alexander Müller

Auf dem Durchgangsplatz in Kaiseraugst werden maximal 20 Wohnwagen zugelassen. Foto: Pino Covino

Bettler aus Rumänien sind in Basel seit Monaten ein Dauerthema. Auch in Kaiseraugst haben die Behörden alle Hände voll zu tun mit überwiegend aus Frankreich und Deutschland stammenden Gästen. In die Fricktaler Gemeinde zieht es jeweils Fahrende, die in der Region ihre Handwerksarbeiten anbieten. Sie campieren auf dem Durchgangsplatz beim Augsterstich, dem einzigen Platz für ausländische Fahrende im Kanton Aargau. Der Durchgangsplatz ist für 20 Wohnwagen zugelassen, regelmässig sind es aber einige mehr.

Verantwortlich für die Einhaltung der Regeln ist ein von der Gemeinde angestellter Platzwart. Er hat grösste Mühe, wenn es darum geht, die Fahrenden davon zu überzeugen, dass die Kapazitätsgrenze des Platzes erreicht ist und dass die überzähligen Fahrenden Kaiseraugst verlassen müssen. Wenn dem Platzwart die Argumente ausgehen, muss die Polizei aushelfen. Vier Einsätze in den letzten paar Wochen hatte die Regionalpolizei Unteres Fricktal in Kaiseraugst beim Durchgangsplatz – sowie einige weitere, weil die Fahrenden an Orten wild campierten, an denen sie nicht erwünscht waren.