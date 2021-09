Bussen-Flut beim Joggeli – Ärger über die fehlende Gastfreundschaft der Polizei beim Länderspiel 75 Parkbussen verteilte die Basler Polizei, als die Schweiz im St.-Jakob-Park gegen Italien spielte. Bürgerliche Politiker zeigen sich befremdet. Sie fürchten, dass Basel künftig keine Nati-Spiele mehr austragen darf. Leif Simonsen

Viele Nati-Fans liessen ihr Auto in der Nähe des St. Jakob im Parkverbot stehen, etwa entlang der Birsstrasse (Bild). Die Polizei verzichtete darauf, die Autos abzuschleppen, verteilte aber generös Bussen. Foto: Dominik Plüss

Die Freude vieler weit gereister Fans währte nach dem Punktgewinn gegen den Europameister aus Italien nicht lange. Als sie am vergangenen Sonntag um 23 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrten, klebte eine Parkbusse unter ihrem Scheibenwischer. 75 Bussen waren an Falschparkierer verteilt worden. Die Polizei fand, sie sei mit Augenmass vorgegangen. Die Autos seien «stark behindernd oder gefährdend» abgestellt worden, etwa in der Nähe von Kurven oder Kreuzungen. «Weil davon ausgegangen werden konnte, dass die meisten Fahrzeuge nach dem Spiel wieder weggefahren werden, hat die Kantonspolizei auf das Abschleppen von Fahrzeugen verzichtet», schrieb sie Anfang Woche in einer Medienmitteilung.