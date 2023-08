Staatsverweigerer in Hölstein – Ärger im Baselbieter Esoterik-Paradies? Auf dem Leuenberg in Hölstein vernetzt sich seit Monaten die rechts-esoterische Szene. Die bisherigen Leitfiguren sollen nun ersetzt werden. Mirjam Kohler

Das Seminarhotel Leuenberg oberhalb von Hölstein. Archivfoto: Nicole Pont

Im Juni landete in den Hölsteiner Briefkästen ein Flyer des Leuenbergs. Dort, so machte diese Zeitung vor einigen Monaten publik, haben sich Kräfte eingenistet, die staatsfeindliche Ideen mittragen. Wie die «Volksstimme» berichtet, warb der Flyer für die Angebote des Leuenbergs und stellte sie als Bereicherung für das Waldenburger Tal und die umliegenden KMU dar.

Wie die Zeitung weiter schreibt, ist im Waldenburger Tal aber einiges an Skepsis gegenüber dem Projekt vorhanden. Der abgelegene Gebäudekomplex aus dem vergangenen Jahrhundert mit einem Hotel, einem Wohnhaus, einer eigenen Kirche und einem Restaurant wird seit Anfang 2023 von einer Gruppe «belebt». Recherchen der BaZ zeigen: In den vergangenen Monaten fanden auf dem Leuenberg Veranstaltungen statt, die die Verantwortlichen sehr stark in die Staatsverweigerungs-Ecke stellen.

Zum Beispiel eine sogenannte Schossraum-Zeremonie für Frauen. Diese Zeremonien werden in der rechts-esoterischen und demokratiefeindlichen Anastasia-Bewegung regelmässig angeboten. Kurz gesagt geht es dabei um Telegonie, ein Vererbungskonzept, das auch bei den Nationalsozialisten Anklang fand.

Rassenlehre-Ritual

Der Gründer der Anastasia-Bewegung ist der Überzeugung, dass der erste Sexualpartner einer Frau das physische und psychische Bild ihrer Kinder prägt. Zum Beispiel: Hat sie vor der Ehe Sex mit einem Dunkelhäutigen, haftet das an der Frau. Sie ist nach Anastasia-Verständnis «beschmutzt», und ihre Kinder könnten dunkelhäutig werden, selbst wenn der Vater der Kinder hellhäutig ist.

Schliesslich geht es bei der «reinigenden» Schossraum-Zeremonie also um Rassenlehre, auch wenn die Zeremonie sehr nett daherkommt und Frauen euphorisch um ein Feuer tanzen.

Gefeiert wurde auf dem Leuenberg im Frühjahr auch das «Beltane»-Fest zum Sommeranfang nach dem irischen Kalender. Diese Feste sind auch in völkisch-rechtsextremen Kreisen sehr beliebt. Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass am «Beltane»-Fest auf dem Leuenberg Personen aus dem In- und Ausland dabei waren. Während des Festes war ebenfalls der Mann anwesend, dessen Firma der Leuenberg gehört. Seitens Leuenberg wurde jeweils behauptet, der Mann verfolge mit dem Leuenberg rein wirtschaftliche Interessen.

«Das sinkende Schiff» verlassen?

Unter den Besucherinnen und Besuchern befanden sich auch Personen, die sich offen zur Staatsverweigerungs-Szene bekennen, beispielsweise zu «Trivinum United», einer Art Staatsverweigerungs-UNO, die auch «Pässe» für ihre Mitglieder ausstellt. Diese sollen sie von der geltenden Rechtsordnung befreien.

Auf dem Leuenberg sollten auch Parallelstrukturen errichtet werden, geplant war beispielsweise eine eigene Privatschule mit staatsverweigernden Bezügen. Wie die «Volksstimme» berichtet, kam es im Juli auf dem Leuenberg aber wohl zum internen Eklat.

Die bisherigen öffentlichen Repräsentanten des Leuenbergs seien nicht mehr Teil des Projekts. Auf seiner Website schreibt der bisherige Leiter der Gruppe über den Leuenberg: «Wir schätzten sehr, was wir hatten, und mussten das sinkende Schiff um 17.18 Uhr am 3. Juli 2023 verlassen. In einer schnelllebigen Welt wie der jetzigen geht eine Tür zu, und die nächste öffnet sich.»

Weder er noch der inzwischen ehemalige Pressesprecher des Leuenbergs wollten sich gegenüber der «Volksstimme» dazu äussern. Der neue «Projektleiter» nennt sich demnach «Martin vom Leuenberg» und verweigert der Zeitung jegliche Auskunft.

In der internen Kommunikation wird die Situation anders dargestellt. Der bisherige Projektleiter schreibt im Messengerdienst Telegram von einer «Sommerpause», man sei bereits «fleissig daran», Herbst und Winter zu organisieren.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

