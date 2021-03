Archäologische Auswertung – Ältester Hochofen des Mittelalters stand in Langenbruck Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: Beim Kloster Schönthal wurde bereits im 12. Jahrhundert Erz im grossen Stil verhüttet. Es war eine Machtdemonstration der Frohburger Grafen. Mischa Hauswirth

Ein vier Meter hoher Hochofen von vier Meter Durchmesser sorgte für Eisenschmelze im grossen Stil. Wasser trieb einen Blasebalg an. Illustration: Archäologie Baselland

Es muss eine schmutzige Arbeit gewesen sein, verbunden mit viel körperlichem Einsatz, Rauch und Hitze. Und das an einem Ort, der viel schwerer zu erreichen war als heute. Die Technik der Eisenverhüttung war zwar schon seit Jahrhunderten in Mitteleuropa bekannt, und es gibt in der Region Basel etliche Fundstellen, die die Bedeutung von Eisen als Werkstoff ab 800 vor Christus belegen; doch im 12. und 13. Jahrhundert entstanden im Dürsteltal zwei Öfen von beachtlicher Dimension für die damalige Epoche. «Ofen I entsprach dem Typus der im Jura häufigen Rennöfen, in denen im direkten Verfahren Eisen produziert wurde», heisst es in einer Mitteilung von Archäologie Baselland. Der zweite Ofen weise einen vier Meter hohen, runden Turm von gut vier Meter Durchmesser und derselben Höhe auf. Dieser Ofen gehört «zu den ältesten Belegen dieses Typs in Europa», heisst es. Angetrieben wurde er mit grosser Wahrscheinlichkeit von einem Bach in der Nähe. Fragmente von Tondüsen würden zeigen, dass der Hochofen mit einem Gebläse ausgestattet gewesen sei, so Archäologie Baselland.

Obwohl die Funde wieder zugedeckt sind, lässt sich im Gelände noch erahnen, wo die Hochöfen gestanden haben. Foto: Archäologie Baselland

Eisen, Macht und Frohburger

Diese archäologischen Besonderheiten kamen bei Sondierungen im Dürsteltal von 1995 bis 1997 zum Vorschein – Untersuchungen im Feld haben dann noch weitere Schlackenhalden und Erzabbauplätzen ans Licht gebracht. «Nach den Schlacken zu schliessen, wurde hier aber vorwiegend Roh- oder Gusseisen im indirekten Verfahren hergestellt, wie man es von den jüngeren Hochöfen kennt», schreibt Archäologie Baselland.

Das indirekte Verfahren der Eisenverhüttung sei grundsätzlich seit spätrömischer Zeit bekannt gewesen. Geläufiger allerdings waren Rennöfen, in deren Innern sich der «Eisenschwamm», ein direkt schmiedbares Produkt, bildete. «Hochöfen hatten aber erhebliche Vorteile: Zum einen liess sich aus der gleichen Menge Erz mehr Eisen gewinnen. Zum anderen konnte man sie über eine längere Zeit kontinuierlich betreiben, was die Effizienz noch mehr steigerte», heisst es. «Der Nachteil war, dass sie Roheisen produzierten, das zuerst weiterverarbeitet werden musste, bevor man es schmieden konnte.»

Der Betrieb einer solchen Eisenhütte sei nur möglich, wenn dahinter Auftraggeber mit den nötigen materiellen und personellen Ressourcen stünden, schreibt Archäologie Baselland. Die Spur führe deshalb zu den Grafen von Frohburg. Mit der Gründung des Klosters Schönthal um 1140 weiteten sie ihre Macht in das Gebiet des Oberen Hauensteins aus. Ofen I könnte durchaus in dieser Zeit entstanden sein. Das Ende von Ofen II wiederum könnte mit dem Niedergang der Waldenburger Linie des Geschlechts in Verbindung zu bringen sein, das 1366/67 schliesslich erlosch.

Der ehemalige Kantonsarchäologe Jürg Tauber hat die Funde und Befunde in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Marianne Senn (Empa) umfassend untersucht und nun in der Publikation «Eisenverhüttung im Dürsteltal» im Schwabe-Verlag veröffentlicht.