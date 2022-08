Auftakt zur Floss-Saison 2022 – Adrian Sieber und der fehlende Paukenschlag Am Mittwochabend bestritt der ehemalige Frontmann der Lovebugs das Eröffnungskonzert beim diesjährigen Floss-Festival. Sein Schlagzeuger kämpfte mit technischen Schwierigkeiten. Nick Joyce

Adrian Sieber auf dem Kulturfloss. Foto: Pino Covino

Um 21.40 sah es so aus, als müsste das Eröffnungskonzert des Floss-Festivals vorzeitig abgebrochen werden. Halb bestürzt, halb amüsiert musste Adrian Sieber dem Publikum am Kleinbasler Rheinbord vermelden, dass eine von Schlagzeuger Alon Bens verwendeten Fussmaschinen kaputt gegangen sei. Ohne Pauke, die damit bedient werde, sei an ein Weiterspielen kaum zu denken. Etwas gar optimistisch fragte Sieber das respektabel belegte Rheinbord, ob jemand in einen nahe gelegenen Proberaum hechten und ein Ersatzpedal holen könne.