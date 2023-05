Landrat über Salzabbau in Muttenz – Adieu Rütihard! Nun ist es auch politisch amtlich. Die Solfelder in Muttenz werden aus dem Konzessionsgebiet genommen, wie das Baselbieter Parlament endgültig beschloss. Benjamin Wirth

Weil Kavernen in den Solfeldern «Sulz» und «Grosszinggibrunn» (auf dem Bild) eingestürzt sind, wird es im Gebiet Rütihard nicht zu einem Salzabbau kommen. Foto: Schweizer Salinen AG

Regierungsrat Anton Lauber brachte es auf den Punkt, da gehen die meisten wohl einig, als er im Landrat sagte, dass sich die Ereignisse «überschlagen haben». Ebenso wie Simon Oberbeck (Mitte), der meinte: «Hier hat niemand einen Schönheitspreis verdient.»

Auslöser für die emotionalen Voten war die überraschende Meldung vor rund zwei Wochen: Der Kanton sowie die Schweizer Salinen gaben damals bekannt, «nach vertieften Untersuchungen» ihre Salzabbau-Pläne umzukrempeln – und die Rütihard, das umstrittene Abbaugebiet oberhalb von Muttenz, aus dem Konzessionsvertrag zu entfernen. Dies unter anderem wegen anspruchsvoller geologischer und hydrogeologischer Bedingungen, wie es in einer damaligen Mitteilung hiess.

Um dieser Umstrukturierung auch politisch gerecht zu werden, hatte die Regierung dem Baselbieter Parlament beauftragt, die Konzessionsverlängerung zu widerrufen. Dieser Forderung kam der Landrat nun nach und wies die Vorlage am Donnerstag an den Regierungsrat zur Überarbeitung zurück, sodass die Rütihard offiziell gestrichen werden kann.

Brisanter SVP-Antrag

In der Landratsdebatte gab in erster Linie ein Änderungsantrag der SVP zu reden. Die Volkspartei wollte die Rütihard nicht aus dem Vertrag streichen, sondern das «bisher vorgesehene Solgebiet überdenken». Die Felder in Muttenz sollten zwanzig Jahre ruhen gelassen werden, um dann erneut zu prüfen, ob ein Abbau mit neuen technischen Methoden möglich wäre. Andi Trüssel erläuterte: «Es handelt sich somit um eine Konzession mit Bedingungen.»

Für Gesprächsstoff sorgt der Salzabbau in Muttenz indes seit Jahren. Bald nachdem die Schweizer Salinen ihre Pläne für die Rütihard bekannt gegeben hatten, riefen besorgte Umweltschützer die «IG rettet die Rütihard» ins Leben. Ihr Ziel war es, das Naherholungsgebiet als solches zu erhalten. Mit Erfolg: Sie waren es, die vor rund drei Jahren die Unterbrechung des Projekts bewirkten.

Nun haben die Salinen bei Kontrollmessungen, die sie seit 2021 durchführen, festgestellt, dass Kavernen in den Gebieten «Sulz» und «Grosszinggibrunn» eingestürzt sind. Laut Experten zurückzuführen auf die veraltete und aus heutiger Sicht überholte Salzförderungstechnik.

Die jetzige Forderung der SVP, den Abbau bei der Rütihard erst in einigen Jahren wieder in Angriff zu nehmen – sie aber nicht aus der Konzession zu entfernen –, basiert nicht nur auf dem Prinzip Hoffnung. Mit den Aussagen von Urs Hofmeier, dem Geschäftsführer der Schweizer Salinen, gewinnen die Überlegungen an Brisanz. Hofmeier sagte vor zwei Wochen in der bz: «Mit der neuen Soltechnik wäre auch auf der Rütihard ein sicherer Salzabbau möglich.»

Peter Riebli (SVP) bekräftigte sodann: «Wenn wir die Rütihard auf Nimmerwiedersehen streichen, verlieren wir Bodenschätze im Wert von einer Milliarde Franken.»

Muttenzer Connection hält zusammen

Nicht so dramatisch sahen es die Linken und ein Grossteil der Freisinnigen. Alain Bai (FDP), selbst aus Muttenz, sagte zum Antrag der Volkspartei, damit würde ein «Moratorium» geschaffen. «Wenn wir die Rütihard drinnen lassen, gefährden wir die gesamte Konzession.»

Unterstützung erhielt er von Anita Biedert (SVP), die ebenfalls in Muttenz lebt und in dieser Thematik entgegen der Haltung ihrer Partei votierte. Die beiden sagten sinngemäss, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet wäre, wenn die Rütihard nicht aus dem Vertrag entfernt werde.

Lauber betonte dazu, wie relevant es sei, möglichst bald eine neue Vorlage vorlegen zu können. «Damit die Schweizer Salinen Rechtssicherheit hätten.» Zudem gehe es darum, ein politisches Statement zu setzen und Klarheit in Muttenz zu schaffen. Die Regierung sieht nämlich vor, die Konzession um weitere 50 Jahre – also bis 2075 – zu verlängern, womit «die positiven wirtschaftlichen Effekte fürs Baselbiet und die Gemeinden fortgesetzt werden».

Die Argumente des Regierungsrats überzeugten dann die Mehrheit des Parlaments. Nebst dem Änderungsantrag der Volkspartei wurde auch ein Vorschlag der SP abgelehnt. Die Sozialdemokraten wollten je nach Untersuchungen weitere Gebiete aus der Konzession nehmen.

Schliesslich wurde die Rückweisung des Geschäfts trotz kritischer Voten mit 84 zu 0 Stimmen abgesegnet.

