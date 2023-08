Adieu Mayonnaisefabrik – Der Basel Social Club kehrt 2024 zurück – in «ganz anderer Umgebung» Der Kunstevent hat die Fabrikhallen auf dem Franck-Areal verlassen und sucht für die nächste Art Basel einen neuen Standort. Mélanie Honegger

1 / 5 Der Basel Social Club zeigte Kunst in der alten Mayonnaisefabrik auf dem Franck-Areal. Foto: Nicole Pont

Es war das Highlight schlechthin der diesjährigen Art Basel: Der Basel Social Club in der ehemaligen Mayonnaisefabrik auf dem Kleinbasler Franck-Areal zog die Gäste in Scharen an. Nun steht fest: Auch 2024 soll der Event wieder die Stadt beleben. Ein Team von rund 10 Personen plane bereits die kommende Ausgabe, sagt Mitorganisatorin Julia Cellarius. Den diesjährigen Basel Social Club – es war erst die zweite Ausgabe überhaupt – kann sie getrost als Erfolg verbuchen. Knapp 30’000 Personen haben die Zwischennutzung besucht. Das ist mehr als ein Drittel der Gäste der Art Basel.