Super League zu uninteressant – Adidas und Nike verschwinden aus dem Schweizer Fussball Die zwei Giganten geben so viel aus wie noch nie. Ihr Geld investieren sie aber nur in die europäische Spitze, zusammen rüsten sie noch drei Schweizer Teams aus. Bald könnten es noch weniger sein. Marcel Rohner

Der Schweizer Markt ist für Nike uninteressant geworden: Droht YB das Aus? Foto: Marcio Machado (Getty Images)

Der Mythos wird von Jahr zu Jahr neu beschworen. Wenn Juventus Turin 100 Millionen Euro für Cristiano Ronaldo investiert, PSG für das doppelte Neymar kauft. Die Vereine werden, so sagt man sich, diese Unsummen in wenigen Wochen wieder eingenommen haben, nur schon mit den Trikotverkäufen auf der ganzen Welt. So einfach ist es aber nicht.

«Wer glaubt, dass er mit dem Einkauf eines Stars ein Geschäft machen kann, der ist auf dem Holzweg», sagt Peter Rohlmann, seit Jahren im Sportmarketing tätig. Natürlich bringe Ronaldo eine grosse Fangemeinde nach Turin, genauso wie Neymar nach Paris, essenziell ist der Ertrag aus den Trikotverkäufen aber nicht für die Vereine.