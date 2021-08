Grosse Basler Schriftstellerin – Adelheid Duvanel, gestorben an Unterkühlung Ihr Leben war tragisch, ihr Werk ungeheuerlich, unfassbar, einzigartig. Jetzt darf man Adelheid Duvanel wiederentdecken – ein neues Buch und das Literaturhaus Basel machen es möglich. Christine Richard

Adelheid Duvanel 1959 im Atlantis. Foto: Limmat Verlag (Norma Hodel?)

Um das Grauen zu spüren, braucht es kein Halloween, keinen Horrorfilm. Es genügt vollauf, die grosse Basler Schriftstellerin Adelheid Duvanel zu lesen. Ihre Erzählungen sind kurz und kompakt. Was auf zwei, drei Seiten keimt, ist der Horror des Alltags. Trunksüchtige Männer, übersehene Selbstmörder, geschlagene Hausfrauen, lieblose Mütter, verkrachte Künstler, Depressive, Randständige und immer wieder Kinder. Vergammelte Wohnungen, Wirrnisse der Einsamkeit, Orte der Trostlosigkeit. Purer Realismus – aber in Poesie gegossen wie in Bernstein. Was hier ausbricht, ist der helle Wahn. Jeder lebt für sich allein. Und einige sterben daran.

