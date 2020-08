Teilnahme an Realityshow – Adela Smajic definitiv bei «Promi Big Brother» dabei Was schon länger als Gerücht verbreitet wurde, ist nun bestätigt: Die Telebasel-Moderatorin wird in der deutschen Realityshow zu sehen sein.

Adela Smajic wird ab dem 7. August im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Screenshot Sat 1

Am Montagmorgen gab der deutsche Sender Sat 1 die Teilnehmerliste der diesjährigen Ausgabe von «Promi Big Brother» bekannt. Was bereits vermutet wurde, ist nun offiziell bestätigt: Die Baslerin Adela Smajic ist eine der insgesamt 12 Kandidaten, die gemeinsam ins Promi-Haus einziehen, wo sie rund um die Uhr gefilmt werden. Die Show startet am 7. August und wird drei Wochen dauern.

Abgereist ist die Telebasel-Moderatorin bereits vergangene Woche Richtung Köln. Eine Vorsichtsmassnahme, die Corona geschuldet ist: Die Teilnehmer müssen sich vor dem Dreh noch zwei Wochen in Quarantäne begeben, wie Smajic gegenüber «Blick» berichtet.

Im Interview mit Sat 1 erläutert die Baslerin, dass sie sich für die Teilnahme entschieden hat, weil sie Lust auf ein neues Abenteuer habe. Von ihrer Zeit in der Sendung erwartet sie, «dass ich mich von einer komplett anderen Seite kennen lerne. Was das genau heisst, weiss ich jetzt allerdings noch nicht.» Dass es im Haus intim werden könnte, schliesst die 27-Jährige nicht aus. «Momentan bin ich noch Single», sagt sie im Interview. «Vielleicht ändert sich das danach.»

Für Smajic ist es die zweite Teilnahme an einer Realityshow, nachdem sie bereits 2018 als Bachelorette im Schweizer Fernsehen zu sehen war.

ror