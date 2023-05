Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Adams zeigt Nächstenliebe, die Pelmard schliesslich nachahmt Es ist nicht so, dass die Basler Spieler gegen die Fiorentina schlecht verteidigen. Aber perfekt sind sie auch nicht. Und in der Offensive ist nur Zeki Amdouni einmal wirklich gefährlich. Oliver Gut Tilman Pauls

Der Basler Traum vom Final platzt kurz vor einem Elfmeterschiessen: Kasim Adams, Marwin Hitz, Andy Pelmard und Andi Zeqiri (von links). Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Marwin Hitz: 5,5

Gewiss: Er erhält an diesem dramatischen Abend drei Gegentreffer. Aber was wäre, wenn er nicht im Basler Tor stünde? Pariert oder hält in der regulären Spielzeit alles, was parier- oder haltbar ist. Und in der Verlängerung, da pariert oder hält er noch ein bisschen mehr.



Michael Lang: 5

Kommt dem Bild des blonden Engels dank Haarfarbe und Frisur bekanntlich ziemlich nahe, was nicht schlecht zu einem christlichen Feiertag passt. Fällt darüber hinaus an diesem Abend lange nicht sonderlich auf. Die späte Ausnahme: Sein geblockter Schuss in der Verlängerung, der am Ende der zweitgrössten Basler Chance des Abends steht.

Kasim Adams: 4

Soll in der Mitte der Dreier-Fünfer-Abwehrkette den Fels in der Brandung geben. Und ob Auffahrt oder nicht: Dass er dabei Nächstenliebe walten lässt, wird nicht von ihm erwartet. Doch genau das tut er nach bis dahin gutem Spiel in der 72. Minute, als ihm nach einer Dodo-Flanke eine Kopfball-Abwehr derart missglückt, dass der Ball vom schuldlosen Amdouni abprallt und zur perfekten Vorlage für Gonzalez wird, der zum 1:2 trifft.

Andy Pelmard: 5

Der Franzose zeigt als halblinker Innenverteidiger ganz lange eine starke Leistung. Das liegt nicht nur an seiner konzentrierten Abwehrarbeit, sondern auch an seinem präzisen, langen Freistoss-Ball, mit dem er Amdouni zum 1:1 findet und sich einen Assist notieren lassen darf. Agiert dann aber kurz vor Schluss überhastet, als er sich von seinem Mann löst, um vor ihm Adams im Kopfball-Duell zu unterstützen. Der hohe Ball rutscht zum nun völlig freistehenden Antonin Barak durch, der die Basler Finalträume aus idealer Position mit seinem Treffer zum 1:3 beendet.

Dan Ndoye: 3,5

Bei ihm wechseln sich in der ersten halben Stunde pfeilschnelle Sprints mit ungenauen letzten Pässen. Schiesst in der 20. aus brauchbarer Position am Tor vorbei und provoziert eine Minute später mit seinem eindrücklichsten Run über das halbe Feld eine Verwarnung gegen Igor, der ihn nur per Foul stoppen kann. Bleibt dann aber vor dem 0:1 stehen, anstatt mit dem Torschützen Gonzalez mitzugehen. Und verliert schliesslich vor dem entscheidenden 1:3 das erste Kopfball-Duell auf der Seite.

Andy Diouf: 4

Im Hinspiel war er mit seiner Leistung und seinem tollen Treffer zum 1:1-Ausgleich der Mann des Spiels. Im Rückspiel agiert er zwar nicht minder engagiert, aber um einiges unauffälliger.

Taulant Xhaka: 4,5

Wenn man sich überlegt, wo der Captain leistungsmässig vor einem Jahr war, dann staunt man: Aufmerksame Leistung im zentralen defensiven Mittelfeld, mit dem bekannten Biss und vielen gewonnenen Bällen. Und das in einem Conference-League-Halbfinal.

Wouter Burger: 4,5

Der Holländer muss mal einstecken und teilt mal aus. Wirkt dabei wie die beiden anderen zentralen Basler Mittelfeldspieler mehr als Abwehrarbeiter denn als offensiver Impulsgeber. Sieht in der 89. als einziger FCB-Spieler Gelb.

Riccardo Calafiori: 4,5

Beackert fleissig den linken Basler Couloir und macht diesen in der Defensiv-Bewegung immer wieder dicht, indem er mit Strecken und Grätschen Bälle wegspitzelt oder Pässe abblockt. Ist dann aber in der 31. bei Gonzalez’ Kopfball am Tor vorbei nicht ganz auf der Höhe und kommt beim generell schlecht verteidigten 0:1 gegen denselben Gonzalez und dessen zweiten Kopfball zu spät, weil er wohl am falschen Ort steht.

Jean-Kévin Augustin: 3,5

Erhält abermals den Vorzug vor Zeqiri und versucht dies mit viel Laufarbeit zu rechtfertigen. Kommt bis zu seiner Auswechslung in der 81. aber nicht einmal in Abschlussposition. Provoziert in der 59. mit einer guten Täuschung immerhin ein Foul, das Ranieri Gelb bringt. Das aber ist etwas gar wenig.

Zeki Amdouni: 5

Die Frage, die man sich vor der Partie stellt: Wie lange dauert es, bis der Differenz-Spieler in der Basler Offensive an Auffahrt richtig auffällt? Die Antwort: In der 55. Minute, als er Pelmards langen Freistoss-Ball erreicht, genial Igor aussteigen lässt und per Schlenzer das 1:1 erzielt. Dass er danach auch in der Defensive auffällt, da er von Adams angeschossen wird, ist nicht sein Fehler, führt aber zum 1:2 und in die Verlängerung.

Andi Zeqiri: 3,5

Ersetzt in der 81. Augustin und wird noch vor der Verlängerung hart gefoult. Hat keine offensive Szene, die wirklich in Erinnerung bleibt.

Fabian Frei: 4

Kommt in der 88. für Taulant Xhaka und nimmt dessen Platz als mittlerer, zentraler Aufbauer ein. Bestreitet damit nach überstandener Diskushernie doch noch in dieser Saison sein 109. Europacup-Spiel für den FCB. Ob weitere hinzukommen, könnte sich in den nächsten eineinhalb Wochen auf nationalem Parkett entscheiden.

Darian Males: –

Ersetzt in der 106. Burger und ist damit zu kurz im Einsatz, um benotet zu werden.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel.

