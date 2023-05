Die Einzelkritik zum Klassiker – Adams sieht Rot, Burger sieht Rot – Xhaka sieht mehr als Rot Im Klassiker zwischen dem FCB und dem FCZ passiert lange nicht besonders viel. Dann kommt eine Schlussphase, die auch Einfluss auf die Noten der Basler Spieler hat. Tilman Pauls Linus Schauffert

FCB-Captain Taulant Xhaka sieht Rot, weil er Antonio Marchesano ins Gesicht greift – und dürfte für seinen Kopfstoss an Katic für mehrere Spiele gesperrt werden. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Marwin Hitz: 5

Ist vor der Partie fraglich, steht dann aber doch im Tor und erlebt einen lange Zeit ruhigen Klassiker. Ist beim Kopfball von Katic gefordert, den er mit den Fingerspitzen an die Querlatte lenkt (10.). Sonst steht er lange Zeit nicht im Mittelpunkt: Beim Elfmeter und beim 0:2 hat er dann keine Chance, verdient sich aber weitere Pluspunkte für sein ruhiges, aber sehr kritisches Auftreten in der Interview-Zone, als er über den VAR und die Probleme des Schweizer Fussballs in dieser Hinsicht spricht.