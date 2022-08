Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Adams Handwerk, Pelmards Schuhwerk, Millars Stückwerk Bei der 0:1-Niederlage in Sofia zeigen die Spieler des FC Basel wenig von dem, was sie zuvor ausgezeichnet hat – aber noch immer, woran es ihnen schon zuvor mangelte. Oliver Gut Dominic Willimann

Zu Beginn sind Andy Pelmards Schuhe noch blau, später dann schwarz – und ob blau oder schwarz, steht er zwischenzeitlich wie so viele Basler neben diesen. Foto: Kostadin Andonov (Freshfocus).

Marwin Hitz: 4,5

Macht in der ersten Halbzeit einen sicheren Eindruck, ohne dass jene bulgarischen Szenen, die am gefährlichsten wirken, mit einem Abschluss auf sein Tor enden. In diesem Stil geht es auch danach weiter – mit dem Unterschied, dass diese eine bulgarische Chance richtig gefährlich wird und er nicht wirklich etwas gegen den Diagonalball unternehmen kann, den schliesslich Lopez ins eigene Tor lenkt.