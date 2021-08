Alpine Funparks – Action statt Wandern – so machen Ferien in den Bergen Spass Immer mehr Vergnügungsparks in den Alpen sorgen für Nervenkitzel – Die fünf besten Tipps aus drei Ländern. Christian Schreiber

Nervenkitzel am Berg: Zum Beispiel auf der wohl spektakulärsten A lpen-Achterbahn Italiens im Ahrntal (Südtirol) . Foto: PD

Den Gipfel erklimmen und sich mit Energieriegel und Landjäger aus dem Rucksack verpflegen? Wandern boomt zwar, gerade Kinder und Teenies wünschen sich aber Bergerlebnisse mit Tempo. Immer mehr alpine Destinationen zeigen mit Funparks, wie es geht und wie man junge Leute auf den Berg lockt. Action und Abenteuer stehen dank Flying Fox, Tree Tents, Seilparks und Rodelbahnen im Vordergrund. Fünf Tipps – da kommt garantiert keine Langeweile auf.

Weiter nach der Werbung

Pilatus: Träumen zwischen den Bäumen

Nachdem man sich im Action- und Outdoorpark ausgetobt hat, kann man am Pilatus in Tree Tents übernachten. Foto: Keystone

An der Seilbahnstation Fräkmüntegg am Pilatus oberhalb von Kriens LU wartet ein stattlicher Action- und Outdoorpark. Bei der Fahrt auf der Sommerrodelbahn, die zu den längsten der Schweiz zählt, muss der Pilot zahlreiche Steilkurven und Jumps meistern und sogar in Drachenlöcher (Tunnel) abtauchen. Starke Nerven braucht man für den Seilpark: Zur Wahl stehen zehn Parcours und als Knaller der Sprung ins Nichts. Dagegen ist der Dragon Glider zur Drachenalp eher Erholung. Es geht nicht um Geschwindigkeit, sondern darum, Wald und Welt von oben zu erleben. Fichte, Tanne und Co. sind zum Greifen nah. Das gilt auch für den Wipfelpfad, bei dem sich der Baumkletterer in kleinen Nestern ausruhen kann. Auf diese Weise ist man bestens vorbereitet für die Nacht, die man zwischen den Wipfeln in einem Tree Tent verbringen kann, das zwischen den Bäumen schwebt.

pilatus.ch

Tessin: Tempo am Tamaro

Geschwindigkeitsrausch: Bei der Tyrolienne am Monte Tamaro sind Spitzengeschwindigkeiten von 60 Kilometer pro Stunde möglich. Foto: Ticino.ch/PD

Der Monte Tamaro zwischen Bellinzona und Lugano hat schon im Jahr 2000 auf Sommer und Action umgesattelt. Neben Mountainbikern setzt man am Berg vor allem auf abenteuerlustige Gäste, die an der Seilbahnstation Monte Foppa von der Gondel in den Rennsitz der Rodelbahn wechseln können. Wer den Bremshebel in Ruhe lässt, erreicht mit dem Doppelbob ein Spitzentempo von 50 Kilometer pro Stunde. Bei der Tyrolienne gibt es sogar noch eine Schippe obendrauf: Tempo 60 sind bei der 400 Meter langen Fahrt am Stahlseil hoch über dem Alpenboden möglich. Weil der Monte Foppa oberhalb der Baumgrenze liegt, wurde der Seilpark zur Piano di Mora verfrachtet. Dort schlängeln sich drei Parcours durch einen ehrwürdigen Buchenwald. Wer den höchsten Schwierigkeitsgrad wählt, wird zum krönenden Abschluss mit dem Final Tamaro Jump belohnt, einem spektakulären Sprung aus 15 Metern Höhe.

montetamaro.ch

Österreich: Fun in Fiss

Der Fisser Flieger: Eine von zahlreichen Action-Attraktionen im Funpark Fiss in Tirol. Foto: PD

Die Tiroler Familiendestination Serfaus-Fiss-Ladis gilt als Mutter aller Spassparks im Alpenraum. Allein der Sommer-Funpark Fiss an der Möseralm kommt auf ein Dutzend Action-Attraktionen. Zu den Höhepunkten zählt der Fisser Flieger, in dem man wie ein Vogel durch die Luft saust, 50 Meter über dem Boden und 80 Kilometer pro Stunde schnell. Der Skyswing wäre auch auf einer Chilbi im Tal ein Star: Die Riesenschaukel wirbelt ihre acht Fahrgäste mächtig durch die Bergwelt und macht sogar einen Überschlag. Wer danach noch nicht durch den Wind ist, kann das XXL-Trampolin, die Tubingbahn, die Luftrutsche und auch Sprung- oder Kletterturm ausprobieren. Am Ende des Tages muss niemand die Gondel ins Tal nehmen oder vom Berg runterlaufen, denn die Rodelbahn führt durch Höhlen, Tunnel und ein Piratenschiff hindurch auf zweieinhalb Kilometern zurück nach Fiss.

serfaus-fiss-ladis.at

Österreich: Mutig im Montafon

Mutprobe: Die rasante Fahrt mit dem Flying Fox am Golm im Montafon führt über das Staubecken Latschau . Foto: Stefan Kothner/PD

Der Nervenkitzel am Berg wird oft in Kilometern pro Stunde gemessen. Mit Tempo 70 macht der Flying Fox am Golm im Montafon (Vorarlberg) in dieser Kategorie schon einiges her. Hinzu kommt aber die Location: Der Passagier braucht eine zusätzliche Portion Mut, um über die Millionen Liter Wasser des Staubeckens Latschau hinwegzurauschen. Nicht ganz so heftig, aber mit acht Minuten Fahrzeit dafür deutlich länger ist der Rodelspass auf knapp drei Kilometern von Latschau runter nach Vadans. Mehr als 40 Jumps, ein Dutzend wilde Kehren und ein grandioser 360-Grad-Kreisel treiben den Adrenalinspiegel in die Höhe. Die Bahn steht teils auf Stelzen in sechs Metern Höhe. Apropos Höhe: Bis zu 16 Meter über dem Boden bewegt man sich im Waldseilpark am Golm, bei dem es sich nach Angaben der Verantwortlichen mit elf Parcours um den grössten seiner Art in Vorarlberg handelt.

golm.at

Südtirol: Achterbahn im Dino-Land

Insbesondere für jüngere Abenteurer ein Höhepunkt: Das Dino-Land am Klausberg im Südtiroler Ahrntal. Foto: PD

Am Klausberg im Ahrntal (Südtirol) wartet nichts weniger als «die längste und spektakulärste Alpen-Achterbahn Italiens», wie die Macher auf der Website bescheiden formulieren. Auf knapp zwei Kilometern Rodelbahn braust man über zahlreiche Jumps, und verschiedene 360-Grad-Kreisel stellen die Welt dabei auf den Kopf. Nagelneu ist die Zipline, die ihre Fahrgäste sitzend von der Kristallalm zum Family-Park torpediert. Dort warten dann Balanceparcours, Wasserpark und das Dino-Land für Nachwuchsabenteurer. Nebenan auf dem Speikboden tummeln sich die Paragleiter. Wer bei Rodelbahn und Zipline noch nicht genug Adrenalin getankt hat, kann einen Tandemflug buchen. Ausserdem gibt es einen Runningtrail und einen Klettersteig.

skiworldahrntal.it

Fehler gefunden?Jetzt melden.