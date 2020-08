Basler Museumsmisere – Ackermanns Zensurallüren Das Departement von Elisabeth Ackermann hat im Jahresbericht 2018 grosszügig den Rotstift angesetzt, um Zustände am Historischen Museum Basel zu beschönigen. Auch in der neusten Version ist die Besucherzahl zulasten von Direktor Marc Fehlmann manipuliert worden. Daniel Wahl

Bloss einen Tag vor Drucklegung des Jahresberichts 2018 des Historischen Museums Basel (HMB) ging der Basler Professor Niklaus Lüscher, wohl Europas anerkanntester Kutschenkenner und -gutachter, fast an die Decke. In der definitiven Fassung blieb die Kutschen- und Schlittensammlung, die bis Herbst 2016 in Brügglingen zu sehen gewesen war, gänzlich unerwähnt. Schon wieder. Dabei waren die Inhalte in der Ursprungsfassung definiert. Er stellte den inzwischen von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann freigestellten HMB-Museumsdirektor Marc Fehlmann zur Rede und musste erfahren, dass die entsprechenden Passagen der Zensurschere des Präsidialdepartements zum Opfer gefallen waren.

Marc Fehlmann durfte den Aufwandüberschuss von 305’000 Franken im Jahr 2018 nicht in eigenen Worten kommentieren und sich nicht vom Misserfolg entlasten.