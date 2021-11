Basler Kunst zum Schnäppchenpreis – Ackermann, Wessels und Co. müssen sich von Erinnerungen verabschieden Das Kunstdepot des Kantons Basel-Stadt ist überfüllt. Jetzt werden rund 300 Bilder an die Bevölkerung verkauft. Einige der Malereien hingen in den Büros von Regierungsmitgliedern. Benjamin Wirth

Die kantonale Kunstausstellung stösst auf grossen Anklang. Foto: Nicole Pont

Seit den 1930er-Jahren hat das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) regelmässig Kunstwerke von Basler Künstlerinnen und Künstlern erworben, um die kantonalen Verwaltungsräume in der ganzen Stadt zu schmücken. Da mit der Zeit aber immer mehr Bilder aus den Büros und Foyers entfernt worden sind, hat die Bevölkerung an diesem Wochenende die Möglichkeit, in der Voltahalle rund 300 dieser Werke zu kaufen.

Am Samstag stösst das Angebot auf grosse Nachfrage. «Wir sind fast ein bisschen überwältigt», sagt BVD-Sprecherin Sarah Mesmerd, «das Interesse ist gewaltig.» Bereits um zehn Uhr morgens habe sich draussen vor der Halle eine «riesige» Warteschlange gebildet. Und auch drinnen seien sehr viele Bilder an den Mann und die Frau gebracht worden. Rund 220 Objekte wurden am Samstag verkauft. Die Auswahl sei breit gefächert.